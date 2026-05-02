За сутки в Латвии - 99 аварий и двое погибших: полиция фиксирует десятки нарушений
В пятницу на дорогах Латвии произошло 99 аварий, в которых погибли два человека и пострадали еще 15. На этом фоне полиция зафиксировала десятки случаев грубых нарушений — от вождения в состоянии сильного опьянения до массового превышения скорости.
В пятницу утром в Смилтенском крае, в Гауйенской волости, на Видземском шоссе столкнулись грузовой автомобиль и легковой автомобиль Audi. Легковая машина в аварии была полностью разбита. В ДТП погиб человек.
Поздно вечером, вскоре после 22:00, в Добельском крае, в Лиелауцской волости, на местной дороге мужчина 1982 года рождения не справился с управлением квадроциклом, съехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии водитель погиб. По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства.
В пятницу девять человек пострадали в авариях в Рижском регионе, по двое — в Земгале и Латгале, по одному — в Курземе и Видземе. Среди пострадавших были два велосипедиста, один пешеход и один водитель электросамоката.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 12 водителей. Больше всего таких случаев было в Земгале и Видземе. Десять задержанных были за рулем в настолько сильном опьянении, что им грозит уголовное наказание. В таких случаях транспортное средство конфискуют или взыскивают его стоимость.
За превышение скорости в пятницу оформили 270 протоколов: в Рижском регионе наказали 40 водителей, в Видземе — 74, в Курземе — 72, в Латгале — 31, в Земгале — 53. Еще трех водителей наказали за агрессивную езду.
Всего за сутки полиция оформила 596 протоколов за нарушения правил дорожного движения.