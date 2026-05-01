Книга, не вошедшая в Библию, рассказывает о детстве Иисуса. Почему церковь ее запретила?
Давно забытая книга, не вошедшая в Библию и написанная почти 1900 лет назад, раскрывает тайные истории детства Иисуса, которые ранняя церковь веками держала в секрете.
Известная как "Евангелие детства Фомы", эта рукопись рассказывает о том, как Иисус совершал чудеса: оживлял глиняных птиц, черпал воду из разбитого кувшина и исцелял мальчика, чья нога была повреждена топором. Но текст показывает и более мрачную сторону, изображая Иисуса мстительным — вплоть до того, что он проклинает ребенка до смерти за удар в плечо. После того как Иисус убивает ребенка за случайное столкновение, жители деревни возмущаются и жалуются Иосифу и Марии. В ответ на их обвинения Иисус поражает обвинителей слепотой.
Евангелие детства Фомы было отвергнуто ранней церковью, поскольку изображало Иисуса жестоким и капризным ребенком и противоречило ортодоксальным христианским учениям.
Этот текст начинается с момента, когда Иисусу всего пять лет, тогда как в канонической Библии он впервые упоминается в возрасте 12 лет.
Евангелия Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна давно признаны церковью как достоверные описания жизни и учения Иисуса, написанные апостолами или их ближайшими последователями. Матфей и Иоанн были учениками Иисуса, Марк опирался на проповеди Петра, а Лука сотрудничал с Павлом и также опрашивал очевидцев.
В отличие от них, Евангелие детства Фомы приписывает авторство «Фоме Израильтянину», однако личность автора неизвестна и не отождествляется с апостолом Фомой. Этот текст представляет собой сборник историй о детстве Иисуса и не должен путаться с более поздним Евангелие от Фомы — ранние упоминания почти наверняка относятся именно к «Евангелию детства».
В рассказах описываются первые чудеса Иисуса: оживление высохшей рыбы, воскрешение умершего от болезни ребенка и возвращение к жизни человека, погибшего в результате несчастного случая. Однако, судя по всему, ранних церковных лидеров больше всего беспокоило изображение Иисуса как жестокого ребенка.
В одном эпизоде после того, как Иисус ослепляет родителей убитого им мальчика, Иосиф — его земной отец — упрекает его: «Когда Иосиф увидел, что Иисус сделал такое, он рассердился, схватил его за ухо и сильно дернул».
Мальчик приходит в ярость и отвечает: «Одно дело — искать и не находить, и совсем другое — поступать так неразумно. Разве ты не знаешь, что я на самом деле не принадлежу тебе? Не раздражай меня».
Самый ранний известный фрагмент рукописи был обнаружен лишь в 2024 году и описывает одно из ранних чудес Иисуса. В тексте также рассказывается, как Иосиф приводит Иисуса к учителю, чтобы тот обучил его «буквам». Учитель говорит: «Передай его мне, брат, и я научу его Писанию и наставлю благословлять всех, а не проклинать».
Иисус, услышав это, рассмеялся и сказал: «Вы говорите то, что знаете, но я знаю больше вас, ибо я существовал прежде времен. Я знаю, когда родились отцы ваших отцов, и знаю срок вашей жизни».
Затем Иисус поражает учителя своим знанием еврейского алфавита. Пораженный и встревоженный, учитель говорит Иосифу, что этот ребенок явно не из этого мира, и просит увести его.
В третьей главе, когда сын первосвященника разбрызгивает воду, которую Иисус собрал в субботу, Иисус проклинает его, заявляя, что его плод иссохнет, как обожженная ветвь. Мальчик тут же чахнет и умирает, демонстрируя способность Иисуса наказывать противников.
В то же время Евангелие детства Фомы описывает и многочисленные чудеса, совершенные Иисусом во благо других. Он исцеляет дровосека, случайно повредившего себе ступню, мгновенно восстанавливая ее и велев продолжать работу.
Он чудесным образом умножает одно зерно пшеницы до сотни мер и раздает его бедным, вдовам и сиротам. Иисус даже удлиняет короткий кусок дерева, чтобы Иосиф мог завершить столярную работу для богатого заказчика. В одном рассказе он исцеляет своего брата Иакова от укуса змеи, дунув на рану и уничтожив змею.
В другом эпизоде он воскрешает умершего ребенка, возвращая его матери. Эти яркие эпизоды показывают, что текст изображает Иисуса-ребенка не только могущественным, но и сострадательным, использующим свои необычные способности, чтобы помогать и защищать окружающих.