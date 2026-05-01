Книга, не вошедшая в Библию, рассказывает о детстве Иисуса. Почему церковь ее запретила?

Известная как "Евангелие детства Фомы", эта рукопись рассказывает о том, как Иисус совершал чудеса: оживлял глиняных птиц, черпал воду из разбитого кувшина и исцелял мальчика, чья нога была повреждена топором. Но текст показывает и более мрачную сторону, изображая Иисуса мстительным — вплоть до того, что он проклинает ребенка до смерти за удар в плечо. После того как Иисус убивает ребенка за случайное столкновение, жители деревни возмущаются и жалуются Иосифу и Марии. В ответ на их обвинения Иисус поражает обвинителей слепотой.