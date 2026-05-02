США решили отомстить: Пентагон выводит войска из страны Европы
Соединенные Штаты выводят 5000 военнослужащих из Германии — союзника по НАТО на фоне углубляющегося раскола между президентом Дональдом Трампом и Европой из-за войны с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
Ранее на этой неделе Трамп уже угрожал сокращением контингента после резкой перепалки с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который в понедельник заявил, что иранцы унижают США на переговорах о завершении двухмесячной войны и что он не понимает, какую стратегию выхода из конфликта преследует Вашингтон.
Высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности заявил, что недавняя риторика Германии была «неуместной и бесполезной». По его словам, президент обоснованно реагирует на подобные контрпродуктивные заявления.
В Пентагоне сообщили, что вывод войск планируется завершить в течение шести–двенадцати месяцев. В Германии размещено около 35 000 американских военнослужащих — больше, чем в любой другой стране Европы.
По словам представителя, сокращение приведет численность американских войск в Европе примерно к уровню до 2022 года, когда после вторжения России на Украину тогдашний президент Джо Байден нарастил военное присутствие.
Он также подчеркнул, что решение отражает стремление администрации Трампа переложить основную ответственность за безопасность на саму Европу. Однако этот шаг также служит очередным напоминанием о готовности Трампа жестко реагировать на то, что он считает нелояльностью союзников.
Ранее Reuters сообщал о внутреннем письме Пентагона, в котором рассматривались варианты наказания союзников по НАТО, недостаточно поддержавших операции США в войне с Ираном. Среди них — возможность приостановки членства Испании в альянсе и пересмотр позиции США по притязаниям Великобритании на Фолклендские острова.
Неясно, последуют ли дальнейшие сокращения в Европе. В четверг Трамп ответил «возможно» на вопрос о выводе войск из Италии и Испании.
Трамп давно стремится сократить военное присутствие США в Германии. В конце своего первого срока он настаивал на выводе около 12 000 военнослужащих, однако этот план не был реализован. После поражения Трампа на выборах Байден отменил это решение.
В рамках решения о выводе войск из Германии будет выведена бригадная боевая группа, а также отменено развертывание батальона дальнобойных огневых средств, которое планировалось администрацией Байдена на этот год.