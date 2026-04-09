Латвийская торговая сеть рассказала покупателям, что они неправильно воспринимают цены в магазинах
Весной 2026 года динамика розничных цен в Латвии формируется как сложное сочетание реальных экономических факторов и восприятия покупателей, заявил председатель правления торговой сети Latvijas Tirgotāju savienība (LaTS) Раймондс Окманис.
«С одной стороны, данные показывают, что изменения цен на повседневные товары сейчас сравнительно невелики, однако одновременно в обществе растет обеспокоенность возможным подорожанием, особенно в связи с колебаниями цен на топливо и геополитической ситуацией в мире», — комментирует Р. Окманис.
Текущую ситуацию следует оценивать с осторожностью, отделяя фактический уровень цен от настроений покупателей. «В настоящее время изменения розничных цен в Латвии не являются резкими — они скорее умеренные и в значительной степени связаны с сезонными колебаниями и ситуацией на рынках отдельных товаров. Однако ощущение роста цен у людей может быть более выраженным, чем это показывают реальные данные», — поясняет Р. Окманис.
Цены на топливо еще не влияют
Одним из ключевых факторов, влияющих как на издержки, так и на общественное восприятие, являются цены на топливо. В начале 2026 года в Латвии они даже были ниже, чем годом ранее, что помогло стабилизировать инфляцию и снизить давление на цены на продукты питания.
Однако весной ситуация изменилась, и эти колебания во многом связаны с глобальными процессами — в частности, напряженностью на Ближнем Востоке и рисками поставок нефти, которые влияют на цены во всем мире. Yj такие изменения обычно не отражаются в розничных ценах сразу.
«Рост цен на топливо не проявляется на полках магазинов в тот же момент. Обычно проходит несколько месяцев, прежде чем логистические издержки полностью влияют на конечную цену», — рассказывает Раймондс Окманис.
Реальные изменения цен — небольшие
Статистика показывает, что общий рост цен в Латвии в 2026 году остается на умеренном уровне. Инфляция в начале года составляла около 2–3%, а изменения потребительских цен в последние месяцы характеризуются как незначительные колебания. Например, цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли лишь примерно на 0,3%.
Это означает, что объективно рост цен на полках магазинов сейчас не является резким. Кроме того, в отдельных товарных группах динамику цен определяют не энергоресурсы, а другие факторы, такие как объемы урожая. Подорожание кофе в последнее время связано с неблагоприятными погодными условиями в регионах выращивания, аналогично тому, как ранее рост цен на оливковое масло был обусловлен слабым урожаем.
Положительное влияние на розничные цены могут оказать как сниженный в конце прошлого года НДС на основные продукты питания, так и новое решение правительства временно снизить акцизный налог на топливо, поскольку это напрямую уменьшает транспортные и логистические издержки. Эти шаги могут помочь сдержать рост цен в магазинах и стабилизировать настроения покупателей. Прогнозы также показывают, что в 2026 году рост цен на продукты питания может быть значительно медленнее, чем в предыдущем году.
Психологический фактор
Хотя цифры демонстрируют относительную стабильность, поведение покупателей может свидетельствовать об обратном. В обществе растет осторожность — люди чаще следят за ценами, сравнивают предложения и более тщательно планируют покупки.
«Сейчас очень важен психологический фактор. Если люди ожидают роста цен, они могут начать вести себя более осторожно — покупать меньше или выбирать более дешевые альтернативы, даже если реальный уровень цен существенно не меняется», — подчеркивает Раймондс Окманис.
«Это означает, что в ближайшие месяцы решающим будет не только фактические экономические показатели, но и восприятие общества. Если цены на топливо продолжат расти и напряженность в мире сохранится, психологический эффект может перерасти в реальные изменения потребления. В свою очередь, если рынок стабилизируется, уверенность покупателей постепенно вернется», — резюмирует руководитель розничной сети.
