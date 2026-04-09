Латвийская торговая сеть рассказала покупателям, что они неправильно воспринимают цены в магазинах

Положительное влияние на розничные цены могут оказать как сниженный в конце прошлого года НДС на основные продукты питания, так и новое решение правительства временно снизить акцизный налог на топливо, поскольку это напрямую уменьшает транспортные и логистические издержки. Эти шаги могут помочь сдержать рост цен в магазинах и стабилизировать настроения покупателей. Прогнозы также показывают, что в 2026 году рост цен на продукты питания может быть значительно медленнее, чем в предыдущем году.