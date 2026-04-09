Латвийцы все чаще покупают продукты с истекающим сроком годности
Еще несколько лет назад товары с последним днем срока годности вызывали у покупателей скорее настороженность, чем интерес. Сегодня ситуация меняется — и довольно стремительно. По данным Rimi, в 2024 году в магазинах сети по всей Латвии было продано более 2600 тонн уцененных продуктов с приближающимся сроком годности.
Согласно опросу, проведенному Rimi во всех странах Балтии, 28% покупателей в Латвии стали чаще покупать уцененные продукты с истекающим сроком годности по сравнению с прошлым годом, а более половины — 53% — продолжают приобретать их регулярно. По мере роста спроса такие товары все чаще становятся привычной частью ежедневных покупок многих домохозяйств. Чаще всего покупатели выбирают их в категориях хлеба, продукции собственного производства Rimi (например, блины и сэндвичи), свежего мяса, молочных продуктов и мясных изделий.
Не просто дешевле
С одной стороны — это экономия. Средняя скидка на такие товары достигает 41%, что в условиях роста цен превращает их в вполне рациональный выбор. С другой — меняется само отношение к еде: все больше людей начинают воспринимать продукты не как «идеальные» по срокам, а как ресурс, который важно использовать, а не выбрасывать.
Все чаще звучит тема пищевых отходов — и она перестает быть абстрактной. Как отмечают в компании, каждый продукт, который не оказался в мусоре, — это шаг в сторону более рационального потребления. В этом смысле покупка уцененной еды становится не просто экономией, а частью новой потребительской этики.
Параллельно работает и система перераспределения: продукты передаются в благотворительные организации. В прошлом году Rimi было пожертвовано более миллиона килограммов еды, что ежемесячно помогало примерно 15 тысячам человек.
Кто и где покупает уцененную еду
Наибольший спрос на уцененные продукты наблюдается в Риге: почти 1500 тонн, то есть более половины всех продаж. Далее следуют Лиепая, Даугавпилс и Елгава. Это ожидаемо: чем крупнее город, тем выше оборот и, соответственно, объем таких товаров.
Любопытнее другой аспект — возрастной. В Латвии уцененные продукты чаще выбирают люди старшего поколения. Молодежь пока осторожнее. При этом в Литве — противоположная картина: там именно молодые покупатели активнее включают такие товары в свой рацион.
Это может говорить о разнице в потребительской культуре: где-то тренд задает прагматизм, а где-то — идеология разумного потребления.
Новая норма?
Практика продажи продуктов с истекающим сроком годности появилась в Rimi в 2022 году как способ сократить отходы. Но за короткое время она превратилась в полноценный сегмент рынка.
Сегодня речь идет уже не о временной мере, а о новой норме. Покупатель становится более гибким, рациональным и, в некотором смысле, более зрелым. Он готов пересматривать привычные критерии «свежести», если понимает, что продукт остается качественным и безопасным.
Вопрос в другом: станет ли это устойчивой привычкой или исчезнет вместе с экономическим давлением? Пока цифры говорят о том, что тренд только набирает обороты. И, возможно, именно с таких небольших изменений — вроде оранжевой наклейки на упаковке — и начинается более ответственное отношение к еде.