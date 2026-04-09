В Латвии разгорелся спор из-за украинских яиц с маркировкой о несоответствии стандартам ЕС
В латвийском обществе разгорелись острые дискуссии после того, как на полках магазинов сети LaTS заметили завезенные из Украины яйца с необычной маркировкой — на упаковке указано, что способ содержания кур-несушек не соответствует стандартам Европейского союза, сообщает 360 Ziņas.
Пока пользователи соцсетей и покупатели разделились на два лагеря — тех, кто в первую очередь ориентируется на низкую цену, и тех, кто выступает за благополучие животных и поддержку местных производителей, — эксперты отрасли предупреждают о более глубоких проблемах, затрагивающих как здоровье, так и честную конкуренцию.
Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) успокаивает встревоженных покупателей, поясняя, что такая маркировка не означает, что продукт испорчен или опасен для здоровья. Это юридическая обязанность — информировать потребителя о том, что куры-несушки содержались не в соответствии с требованиями к благополучию животных, которые обязательны для европейских производителей.
Руководитель отдела надзора за оборотом продуктов питания ПВС Винета Гринберга отмечает, что на яйца из третьих стран не наносится привычная цифровая маркировка (1, 2 или 3), а указывается только страна происхождения. Она подчеркивает, что все ввозимые партии проходят лабораторные проверки как на границе, так и в рамках повседневного контроля, чтобы гарантировать безопасность продукции.
Иной точки зрения придерживается руководитель Ассоциации объединенной птицеводческой отрасли Латвии Янис Гайгалс. Он называет такую ситуацию «аморальной» и подчеркивает, что вопрос касается не только благополучия кур.
В Европейском союзе запрещено более 30 различных медикаментов, которые в третьих странах по-прежнему разрешено использовать в птицеводстве. Поэтому существует риск, что эти вещества могут попадать в организм потребителей. Кроме того, местные производители указывают на вопиющее неравенство: пока латвийские предприятия вынуждены вкладывать огромные средства в соблюдение стандартов, на рынок допускается продукция, к которой такие требования не применяются. Это создает нечестную ценовую конкуренцию, в которой местную продукцию «вытесняют» с полок.
Ритейлеры оценивают ситуацию прагматично, отмечая, что их задача — обеспечить ассортимент для всех групп населения. Руководитель SIA Latvijas Tirgotāju savienība Раймондс Окманис в письменном ответе подчеркнул, что ассортимент магазинов формируется так, чтобы он подходил и тем, кто выбирает товары в соответствии со своими убеждениями и принципами защиты животных, и тем, для кого решающими являются финансовые соображения.
В конечном итоге именно покупатель своим выбором определяет, какие товары останутся в магазинах, однако местные производители надеются на более жесткую защиту со стороны Европейской комиссии, чтобы предотвратить упадок отрасли из-за импорта продукции с более низкими стандартами.