В Латвии разгорелся спор из-за украинских яиц с маркировкой о несоответствии стандартам ЕС

В Европейском союзе запрещено более 30 различных медикаментов, которые в третьих странах по-прежнему разрешено использовать в птицеводстве. Поэтому существует риск, что эти вещества могут попадать в организм потребителей. Кроме того, местные производители указывают на вопиющее неравенство: пока латвийские предприятия вынуждены вкладывать огромные средства в соблюдение стандартов, на рынок допускается продукция, к которой такие требования не применяются. Это создает нечестную ценовую конкуренцию, в которой местную продукцию «вытесняют» с полок.