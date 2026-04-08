В Латвии заработал механизм, который дает тяжелобольным последний шанс на лечение
В Латвии заработал новый механизм: когда жизнь пациента под угрозой, а стандартные пути закрыты, решение принимает консилиум представителей трех университетских больниц. Уже шесть человек получили лечение.

В Латвии государство обеспечивает тяжелобольных пациентов лекарствами тремя способами: есть список компенсируемых препаратов, индивидуальная компенсация и новый — третий механизм: в экстренных, угрожающих жизни ситуациях консилиум трех университетских больниц принимает решение о лечении в соответствии с международными руководствами.

«Эти поправки к закону и дополнительное финансирование для пациентов в угрожающих жизни ситуациях критически важны. Они дают реальную возможность получить лечение, которое иначе было бы недоступно», — подчеркнула директор по развитию медицинской помощи больницы им. Страдиня Джинета Хейнрихсоне.

В консилиум входят специалисты Детской клинической университетской больницы, Клинической университетской больницы им. Страдиня и Рижской восточной клинической университетской больницы, сообщает LSM+.

Рассмотрено десять дел

Новый механизм компенсации лекарств введен в июле прошлого года. Согласно правилам Кабинета министров, он распространяется на пациентов в неотложных, угрожающих жизни ситуациях, а курс лечения не превышает 12 месяцев. По словам Хейнрихсоне, более детальных уточнений фактически не было.

«То есть, нам как врачам нужно было решить, какие случаи подпадают под этот механизм, к каким диагнозам мы это отнесем, но никаких ограничений по диагнозам мы не устанавливали», — рассказала она.

Тогда рабочая группа представителей больниц разработала критерии. Всего консилиум рассмотрел десять пациентских дел — все в этом году. По шести вынесено положительное решение. Руководитель клиники внутренних болезней Рижской восточной больницы Петра Крике рассказала, что у пациентов разные диагнозы. На консилиум их направляли их лечащие врачи — состояние больных резко ухудшилось, однако теперь они получили лекарства.

«У пациентов, которые были оценены и нуждались в лечении, диагнозы в основном включают аутовоспалительный компонент, аутоиммунный компонент, а в одном случае — первичный иммунодефицит. Имеющиеся методы лечения не давали этим пациентам хорошего клинического решения, и жизнь пациентов была под угрозой», — пояснила Крике.

Врач добавила, что именно у пациентов с редкими болезнями чаще возникают нерешенные клинические ситуации: их путь до лекарств и до доказательной базы их эффективности длиннее и сложнее.

В Национальной службе здравоохранения сообщили, что на этот год в целом выделено два миллиона евро — плюс миллион за прошлый год, поскольку после запуска системы в июле прошлого года решений консилиума еще не было. Сейчас для шести пациентов зарезервировано около 420 000 евро.

