Ставки по ипотеке пошли вверх: насколько вырастут платежи и стоит ли волноваться

В Латвии, по данным банка Citadele, в 2025 году общий объем выданных ипотечных кредитов составил 86,06 млн евро, а средняя сумма кредита — около 87 700 евро со сроком на 23 года. На практике это означает, что для такого кредита сроком на 25 лет ежемесячный платеж при EURIBOR 2% составил бы около 458 евро, при 2,5% — около 483 евро, при 3% — около 508 евро, а при 4% — уже около 560 евро. Разница между 2% и 4% превышает 100 евро в месяц, и для многих это уже серьезная нагрузка.