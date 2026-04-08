Приехали! Ecolines уходит с внутренних рейсов в Латвии: что произошло

Также компания указывает на критическую ситуацию с механизмом компенсаций. Более четырех лет не создана система компенсации расходов за пассажиров, имеющих право на государственные льготы. По этой причине обязательства государства перед перевозчиками достигли нескольких сотен тысяч евро. Ситуацию также ухудшил наблюдаемый в последнее время значительный рост цен на топливо, что существенно увеличило себестоимость перевозок. Учитывая невозможность переложить эти расходы на стоимость билетов из-за административных ограничений, поддержание внутренних коммерческих рейсов стало экономически необоснованным.