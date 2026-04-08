Приехали! Ecolines уходит с внутренних рейсов в Латвии: что произошло
С 18 апреля Латвия теряет одного из ключевых перевозчиков внутри страны — Ecolines закрывает все внутренние рейсы. Причина — политика государства, растущие расходы и невозможность конкурировать на рынке.
Автобусный перевозчик SIA «Norma-A», работающий под брендом Ecolines, принял решение с 18 апреля этого года прекратить выполнение всех коммерческих автобусных рейсов на территории Латвии, сообщили в компании.
В связи с этим решением на внутренних маршрутах будут закрыты все существующие коммерческие рейсы Ecolines по направлениям из Риги в Вентспилс, Резекне, Балви, Балтинаву и Жигури.
Как отмечают представители компании, это решение было тяжелым, поскольку за последние годы в развитие коммерческих рейсов в Латвии было инвестировано более 1,5 миллиона евро. Перевозчик подчеркивает, что тысячи клиентов в дальнейшем останутся без вариантов выбора, поскольку на указанных маршрутах больше не будут обеспечиваться автобусы с повышенным уровнем комфорта и обслуживания.
Председатель правления Ecolines Андрис Подгорный поясняет, что основной причиной такого шага является государственная политика в сфере пассажирских перевозок. «Основная проблема в том, что государство, несмотря на нехватку средств, продолжает тратить их на маршрутах, где пассажиропоток был бы достаточным для работы только коммерческих перевозчиков, вместо того чтобы направлять средства на маршруты, где без субсидий перевозки невозможны», — подчеркивает Подгорний.
Компания обращает внимание на то, что в Латвии по-прежнему отсутствует устойчивая государственная стратегия развития коммерческих рейсов. В настоящее время коммерческие рейсы выполняются параллельно с государственно дотируемыми маршрутами, расписания которых часто совпадают, создавая неравные условия конкуренции. Кроме того, фиксированные цены на билеты в дотируемых рейсах не отражают реальную рыночную ситуацию, ограничивая возможности коммерческих перевозчиков реагировать на рост издержек.
Также компания указывает на критическую ситуацию с механизмом компенсаций. Более четырех лет не создана система компенсации расходов за пассажиров, имеющих право на государственные льготы. По этой причине обязательства государства перед перевозчиками достигли нескольких сотен тысяч евро. Ситуацию также ухудшил наблюдаемый в последнее время значительный рост цен на топливо, что существенно увеличило себестоимость перевозок. Учитывая невозможность переложить эти расходы на стоимость билетов из-за административных ограничений, поддержание внутренних коммерческих рейсов стало экономически необоснованным.
Ecolines отмечает, что ни Министерство сообщения, ни Автотранспортная дирекция до сих пор не приняли эффективных решений для устранения проблем. Перевозчик призывает ответственные учреждения незамедлительно разработать прозрачное регулирование и систему компенсаций, предупреждая, что в противном случае сегмент коммерческих перевозок в Латвии может полностью исчезнуть.
Компания продолжит обеспечивать международные пассажирские перевозки и рассмотрит возможность возвращения на внутренний рынок только в случае упорядочивания нормативной среды и обеспечения равных условий конкуренции.
Ecolines является крупнейшим международным автобусным оператором в Балтии с более чем 30-летним опытом. В автопарке компании насчитывается более 200 автобусов, которые обеспечивают рейсы в соседние страны и крупнейшие города Европы.