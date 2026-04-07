Дело о насилии над ученицами и внучками жены: художник Постажс приговорен к 10 годам тюрьмы
Рижский окружной суд приговорил художника и многолетнего преподавателя Латвийской академии художеств Петериса Постажса, обвиняемого в сексуальном насилии над маленькими девочками, совершенном более 30 лет назад, к десяти годам лишения свободы, выяснило агентство LETA.
В сегодняшних судебных прениях выступила не только прокурор и защитница, но и все четыре потерпевшие. После этого суд заслушал последнее слово обвиняемого и после 50-минутного совещания огласил приговор.
Суд решил частично отменить приговор суда Рижского района, которым Постажс был приговорен к трем годам лишения свободы условно, и в отмененной части назначил реальное лишение свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев.
Окончательное наказание определено путем частичного сложения назначенных сроков, поэтому в общей сложности присуждено десять лет тюремного заключения.
Также суд взыскал с Постажса в пользу каждой потерпевшей моральную компенсацию в большем размере, чем это ранее постановил суд первой инстанции.
Приговор еще не вступил в силу, его можно будет обжаловать в кассационном порядке в течение десяти рабочих дней.
Контекст дела
Дело Постажса рассматривалось на закрытых заседаниях. Как ранее сообщал Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica, суд первой инстанции признал художника виновным в:
- изнасиловании малолетней;
- совершении развратных действий с лицом, не достигшим 16-летнего возраста;
- половых сношениях с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
За это Постажс изначально получил три года условно. Обвиняемый в суде свою вину отрицал и обжаловал приговор. То же самое сделали прокуратура и потерпевшие.
Суть обвинений
По информации Re:Baltica, в деле замешаны несколько женщин, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны Постажса. Потерпевшие разыскали друг друга и подали заявления в полицию в 2022 году — спустя более 30 лет после случившегося.
Согласно рассказам женщин, насилие происходило в их детстве и выражалось в приучении к «неправильным» прикосновениям и манипуляциям. Художник также призывал девочек трогать его половой орган и вовлекал их в сексуальные контакты, в том числе для удовлетворения своего полового влечения.
Среди пострадавших есть как внучки жены Постажса, так и девочки, которых он обучал живописи. Из рассказов женщин следует, что десятилетия назад Постажс, пользуясь своим авторитетом, угрожал устроить так, чтобы их не приняли в Латвийскую академию художеств, если они не будут приходить к нему в мастерскую.