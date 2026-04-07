А вдруг засудят! Почему министр экономики не спешит публиковать списки фирм, торгующих с Россией

Валайнис отметил, что Министерство экономики не является держателем соответствующих данных, и в настоящее время владелец данных ограничил их публикацию. В то же время министерство выражает готовность при необходимости отступить от этого регулирования, как это уже делалось дважды ранее, чтобы информировать общество, если будет выявлен значительный рост числа компаний или объема информации. Одновременно министр пояснил, что изменения в законе, которые позволили бы публиковать такие данные, потребовали бы более широких реформ, затрагивающих коммерческую практику в Латвии. По его словам, это возможно, но необходимо серьезное обоснование. Такие изменения могут создать сложности и для тех компаний, которые не связаны с Россией или Беларусью, но ведут торговлю с третьими странами.