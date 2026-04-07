А вдруг засудят! Почему министр экономики не спешит публиковать списки фирм, торгующих с Россией
По словам министра экономики Виктора Валайниса, список компаний, торгующих с Россией и Беларусью, почти не изменился за последние годы. При этом, если будет зафиксирован существенный рост числа таких компаний, Министерство экономики было бы готово опубликовать список.
Валайнис отметил, что Министерство экономики не является держателем соответствующих данных, и в настоящее время владелец данных ограничил их публикацию. В то же время министерство выражает готовность при необходимости отступить от этого регулирования, как это уже делалось дважды ранее, чтобы информировать общество, если будет выявлен значительный рост числа компаний или объема информации. Одновременно министр пояснил, что изменения в законе, которые позволили бы публиковать такие данные, потребовали бы более широких реформ, затрагивающих коммерческую практику в Латвии. По его словам, это возможно, но необходимо серьезное обоснование. Такие изменения могут создать сложности и для тех компаний, которые не связаны с Россией или Беларусью, но ведут торговлю с третьими странами.
Ранее в интервью программе Латвийского телевидения «Rīta panorāma» Виктор Валайнис заявил, что список компаний, которые продолжают торговать с Россией и Беларусью, существенно не изменился по сравнению с последними опубликованными данными.
Он отметил, что, хотя закон запрещает публиковать такие данные, Министерство экономики до сих пор дважды обнародовало этот список, и последний по-прежнему доступен на сайте министерства.
Также Валайнис сообщил, что Министерство экономики вместе с Министерством финансов планирует обсудить дальнейшие шаги. «Посмотрим, что мы можем сделать, чтобы решить этот вопрос», — сказал министр.
Он пояснил, что объемы торговли с Россией и Беларусью значительно сократились, а число компаний немного уменьшилось, однако в целом картина осталась почти прежней. «В таких условиях нужно задать вопрос — стоит ли нам снова нарушать закон или нет. Это будет предметом обсуждения с Министерством финансов», — отметил министр, добавив, что при повторной публикации списка
кто-то из компаний может подать в суд на государство, и в этом случае шансы государства на победу будут минимальными, поскольку имеющиеся данные не предназначены для публичного раскрытия.
В настоящее время на сайте Министерства экономики доступен список компаний, которые в июне 2024 года экспортировали товары в Россию и Беларусь.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня поручила Министерству экономики совместно с Министерством финансов обеспечить публикацию списка компаний, зарегистрированных в Латвии и торгующих с Россией и Беларусью, не позднее вторника.
В «Новом Единстве» также считают, что это необходимый шаг для разрыва экономических связей с Россией и Беларусью. Публикация списка позволит обществу лучше понять, какие компании продолжают вести бизнес с этими странами, несмотря на текущую геополитическую ситуацию.
Ранее находящаяся в оппозиции партия «Национальное объединение» подала в Сейм проект решения с предложением опубликовать список импортеров и экспортеров, продолжающих сделки с Россией и Беларусью. Проект предусматривал поручение премьер-министру обеспечить публикацию такого списка до 29 марта 2026 года.
В «Национальном объединении» напомнили, что аналогичный список уже публиковался в 2023 году по инициативе тогдашнего министра экономики Илзе Индриксоне. После смены правительства актуальный список больше не доступен, отмечает партия.