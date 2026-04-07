В Латвии раскроют список компаний, которые до сих пор торгуют с Россией и Беларусью
Премьер-министр Эвика Силиня поручила Министерству экономики в сотрудничестве с Министерством финансов не позднее 7 апреля обеспечить обнародование списка зарегистрированных в Латвии компаний, которые осуществляют экспорт или импорт товаров с Россией и Беларусью.
Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц подчеркнул, что ведется целенаправленная работа по прекращению экономических отношений с государствами-агрессорами. По его словам, раскрытие такой информации - это не наказание, а честное отношение к обществу Латвии.
"Это логичное продолжение работы, которую правительство уже ведет, чтобы ограничить поток ресурсов в страны, воюющие в Украине и угрожающие безопасности Латвии и всей Европы", - отметил Юревиц.
В "Новом Единстве" считают, что это необходимо для ускорения окончательного разрыва экономических связей с Россией и Беларусью. Публикация списка компаний поможет обществу лучше понять, какие компании продолжают вести бизнес с государствами-агрессорами, несмотря на текущую геополитическую ситуацию, отмечает партия.
Ранее оппозиционное Национальное объединение подало в Сейм проект решения с предложением публиковать список импортеров и экспортеров - компаний, продолжающих сделки с Россией и Беларусью. Проектом решения было предусмотрено поручить Силине обеспечить публикацию списка таких компаний до 29 марта 2026 года.
Нацобъединение также напомнило, что в 2023 году такой список уже публиковался по инициативе тогдашнего министра экономики Илзе Индриксоне (Нацобъединение). После смены правительства актуальный список компаний больше не доступен, отметили в партии.