"Это суровая реальность": владельцы латвийских АЗС рассказали, почему даже после снижения налога топливо не стало дешевле
Как заявил недавно министр экономики Виктор Валайнис, на мировых биржах цены на топливо снижаются, тогда как в Латвии этого не наблюдается. Почему так? «Первые выводы о снижении акцизного налога на дизельное топливо свидетельствуют о необходимости введения налога на сверхприбыль», — добавил министр. Но как информируют представители компании KOOL Latvija, на самом деле все не так просто.
"Складывается впечатление, что министра кто-то ввел в заблуждение и продолжает вводить в заблуждение общество, - сообщает KOOL Latvija. - Министр говорит именно о бирже, а не о физическом рынке нефтепродуктов, ориентиром которого являются котировки агентства S&P Global Platts".
Далее компания объясняет, что биржевой рынок, который также называют «бумажным», отличается от физического тем, что там нефтепродукты выступают не как товар, а как инвестиционный актив или инструмент, используемый для спекуляций или хеджирования рисков. Однако закупочная цена топлива в Латвии определяется не биржевыми котировками, а формулами, основанными на котировках Platts.
На мировом рынке топлива никакого снижения не наблюдается — факты свидетельствуют об обратном. В четверг, 2 апреля, котировки Platts достигли самого высокого уровня с начала войны в Иране.
В целом с 2 марта по 2 апреля 2026 года котировки Platts выросли:
- бензин — на 55%: +398,75 долларов за тонну, что составляет почти +40 евроцентов за литр;
- дизельное топливо — на 111%: +845,25 долларов за тонну, что превышает +80 евроцентов за литр.
"1 апреля был снижен акцизный налог на дизельное топливо, что, по расчетам авторов инициативы, должно было привести к снижению цены на дизель на автозаправках более чем на 8 центов за литр. Однако уже в течение одного торгового дня — 2 апреля — котировки Platts на дизель выросли на 210,50 долларов за тонну, то есть более чем на 20 евроцентов за литр. Таким образом, снижение акциза не может существенно повлиять на цену дизельного топлива на АЗС", - отмечает KOOL Latvija.
"Такова суровая реальность этого рынка. Не стоит вводить себя в заблуждение новостями с бирж, поскольку они отражают лишь динамику фьючерсных контрактов в конкретный момент времени, тогда как реальные цены на физическом рынке, в том числе в Латвии, в большинстве случаев определяются котировками Platts, которые фиксируются вечером, когда рабочий день в Латвии уже завершен", - добавляет компания.
"Пугать общество прогнозами о том, что вскоре дизель будет стоить 3 евро за литр, столь же обоснованно, как и обещать падение цены ниже 1,5 евро за литр. Такая «биполярная иллюзия прогнозов» выходит за рамки профессиональной аналитики и представляет интерес главным образом для охотников за сенсациями и кликами", - подводят итог торговцы топливом.