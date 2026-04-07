Миссис Латвия 2026 оказалась невесткой покойного миллионера Айнара Гулбиса
В конкурсе «Миссис Латвия 2026» в этом году победу одержала юрист Маргарита Гулбе из Риги. Как выяснил журнал Kas Jauns, Маргарита замужем за сыном миллионера Айнара Гулбиса — Кристапом Гулбисом, и им с мужем пришлось пройти через серьезное испытание.
Организатор конкурса Кристине Линденблате рассказывает, что участниц оценивали по различным критериям. «Красота, конечно, один из критериев, но точно не самый главный. Важны манеры, поведение, жизненные цели и сама личность». Линденблате подчеркивает, что в этом году в конкурсе участвовали сильные личности с четкими целями. Победительницу Маргариту Гулбе она характеризует как королеву.
«Маргарита очень благородна. Она особенно выделялась своими манерами, речью, поведением. Здесь вообще нет вопросов по поводу ее победы — она просто королева».
«Главное — как она несет этот титул и корону. Ни я, ни кто-либо другой не можем на это повлиять — это зависит только от самого человека. Любая участница, получившая титул, может нести его с такой уверенностью, будто она победительница. Все зависит от самой женщины — как она это подает и воспринимает», — добавляет Линденблате о значении конкурса.
«Мне даже сложно до конца сформулировать, что я чувствовала в тот момент. Конечно, это было просто фантастически — огромное удовлетворение от того, что вложенный труд был оценен. Я работала и над своей личностью, и над физической формой. Мне было очень приятно слышать, что люди это заметили и особо отметили — что это было видно», — рассказывает о своих первых эмоциях победительница «Миссис Латвия 2026» Маргарита Гулбе.
Самую большую поддержку Маргарите оказала ее семья, особенно муж Кристап Гулбис. «Они поддерживали меня во всем, потому что конкурс действительно требовал много времени и терпения. Меня не дергали в моменты, когда я была на взводе, но в то же время были рядом, когда возникали эмоции и сомнения, все ли я делаю правильно».
Муж Маргариты Кристап — сын известного миллионера Айнара Гулбиса (1959–2024). «Когда Айнар был жив, у нас были очень близкие отношения. Мы успели вместе побывать в разных поездках, где много общались. Обсуждали самые разные темы — от жизни в целом до литературы и политики. Он был очень умным человеком, добрым и замечательным дедушкой», — делится воспоминаниями о свекре Маргарита. С Кристапом она познакомилась совершенно случайно — на улице, и в начале отношений даже не знала, из какой он семьи.
Маргарита признается, что мотивация участвовать в конкурсе была для нее особенно важной. «После одного очень тяжелого периода в нашей семейной жизни я стала по-другому смотреть на многие вещи. Чуть больше года назад у нас родился сын, и мы провели полтора месяца в Детской больнице. Это было время, когда ты буквально борешься за здоровье своего ребенка и стараешься защитить его от возможных последствий».
Этот опыт стал для Маргариты важным поворотным моментом, который дал ей не только силу, но и новый взгляд на жизнь и возможности. «После всего пережитого я поняла, насколько важно ценить каждый день и не бояться реализовывать свои цели», — признается она. Участие в конкурсе стало для нее не только способом испытать себя, но и подтверждением того, что даже после самых трудных периодов можно вновь обрести уверенность и вдохновить других.