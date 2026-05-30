В машине были жена и ребенок: в Екабпилсе пьяный на BMW убегал от полиции и протаранил автобус
В Екабпилсе водитель BMW, попав в поле зрения полиции, решил скрыться от правоохранителей, но далеко уехать не успел: уже через несколько секунд машина врезалась в городской автобус.
Патрулируя город, сотрудники Государственной полиции заметили в Екабпилсе автомобиль BMW, у которого не был пройден технический осмотр. Кроме того, на машину не была оформлена обязательная страховка гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA). Спокойно поговорить с водителем полицейским не удалось: заметив правоохранителей, он начал скрываться, сообщает "Degpunktā".
Как сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева, водитель увеличил скорость и уже через несколько секунд на улице Слимницас потерял контроль над автомобилем, врезавшись в рейсовый автобус.
В аварии был задействован автобус третьего городского маршрута Екабпилса. Серьезных травм никто не получил. Медики осмотрели двух человек и оказали им помощь на месте происшествия.
Однако, когда полицейские начали процессуальные действия, выяснился целый ряд нарушений. По данным полиции, BMW управлял мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. У него не было водительских прав, а также действовал запрет на их использование.
В салоне BMW находились жена водителя и их ребенок в автокресле. Проверка показала, что в выдыхаемом воздухе мужчины было 0,99 промилле алкоголя.
По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс и административные процессы. Обстоятельства аварии продолжают выясняться.