Праздник курорта в Юрмале уже сегодня: большая программа, пробки и важные изменения для водителей
Сегодня, 30 мая, в Юрмале пройдет Праздник курорта. Город отметит начало лета большой программой сразу в нескольких районах: в Кемерском парке прозвучит фортепианный концерт, в Дубулты, Майори и Дзинтари будут работать площадки для семей с детьми, любителей активного отдыха и гастрономии, а вечером на пляже Майори состоится большой концерт с участием Kautkaili, bet bet, Astro’n’out и Jumprava. Завершится вечер фейерверком и ночной вечеринкой.
Праздничные мероприятия начнутся уже утром, однако ограничения движения в городе действуют заранее. Часть улиц и парковок уже закрыта, поэтому самоуправление призывает жителей и гостей Юрмалы учитывать изменения в организации движения и по возможности добираться на праздник на общественном транспорте.
В день праздника, с учетом ожидаемого потока посетителей, на улицах Юрмалы могут образовываться пробки, а парковка в центральной части города может быть затруднена.
Утро в Кемери: музыка и прогулки по историческому парку
Праздничный день начнется в Кемерском курортном парке. В 11.00 у ротонды «Островок любви» выступит пианист Андрей Осокин. Посетителей приглашают послушать фортепианную музыку в атмосфере исторического парка.
Для тех, кто хочет узнать больше об истории Кемерского курорта, до и после концерта пройдут бесплатные экскурсии по парку. Они начнутся в 9.30 и 12.15 у исторической Кемерской водонапорной башни.
Дубулты: искусственный интеллект и перевернутая реальность
На арт-станции Dubulti с 12.00 до 18.00 будет работать фото- и видеостанция искусственного интеллекта «Увидь себя в Юрмале!». Посетители смогут сделать необычные кадры и увидеть, как современные технологии соединяются с искусством.
Для тех, кто хочет более нестандартных фотографий, подготовят уголок перевернутой реальности «На курорте вверх ногами».
Майори: развлечения для семей, street food и фотоориентирование
На улице Йомас с 12.00 будет работать площадка Школы Рижского цирка. Посетителям предложат попробовать себя в жонглировании и упражнениях на равновесие. Там же появятся живые скульптуры — «Зеркальные люди».
Любители прогулок смогут отправиться по маршруту фотоориентирования от Туристического информационного центра до Дзинтари. По пути будут организованы остановки, в том числе мастерская песочных аппликаций и другие тематические точки.
В саду Хорна с 12.00 до 15.00 откроется образовательная площадка «Учись в Юрмале!». Там можно будет познакомиться с программами и возможностями образовательных учреждений Юрмалы, принять участие в творческих, познавательных и спортивных активностях, а также посмотреть выступления.
Стоянка в Майори с 12.00 до 21.00 станет зоной для гурманов. Там можно будет попробовать блюда street food и посетить специальное кафе мороженого. Для семей с детьми также подготовят большие игры на открытом воздухе и другие развлечения.
Дзинтари: ярмарка, города-побратимы и баскетбол 3x3
На улице Турайда посетители смогут встретиться с представителями городов-побратимов Юрмалы и иностранных посольств, а также узнать о туристических предложениях разных городов и стран.
У концертного зала Dzintari с 12.00 до 18.00 пройдет праздничная ярмарка. На ней можно будет приобрести изделия латвийских ремесленников и домашних производителей.
В Дзинтарском лесопарке с 12.00 до 20.00 состоится чемпионат Юрмалы по баскетболу 3x3. В 13.00 начнутся игры младших групп, в 18.00 — старших групп.
Праздничную атмосферу дополнит шествие больших кукол-лошадей. Оно несколько раз пройдет через основные места праздника от Майори до Дзинтари.
Главный концерт, хоккей и фейерверк на пляже Майори
В 17.00 на большой сцене у моря на пляже Майори начнется концертная программа. Перед зрителями выступят Kautkaili, bet bet и Astro’n’out. Перед фейерверком на сцену выйдет группа Jumprava.
После фейерверка праздник продолжится ночной вечеринкой с группой Zuši. В перерывах за музыку будет отвечать диджей Каспар Завилейскис.
Также в 14.20 на пляже Майори у большой сцены хоккейные болельщики смогут посмотреть полуфинальный матч сборной Латвии против Канады.
Курортный праздник в Юрмале (2025)
31 мая 2025 года в Юрмале состоялось открытие летнего сезона - Курортный праздник.
Какие ограничения движения уже действуют
В связи с Праздником курорта в Юрмале изменена организация движения. Часть ограничений действует уже с 28 и 29 мая, а сегодня, 30 мая, вступают в силу дополнительные перекрытия.
До 9.00 1 июня закрыто движение на улице Пилсоню на участке от улицы Юрас до пляжа.
До 9.00 31 мая закрыты поперечные улицы Лаздонас и Ляудонас в направлении парковки Дзинтарского лесопарка, а также сама парковка.
До 9.00 31 мая закрыта парковка в Майори.
До 9.00 31 мая ограничена остановка и стоянка транспортных средств на улице Юрас на участке от улицы Турайдас до улицы Викторияс, от улицы Театра до улицы Тиргоню, а также на перекрестке улицы Атрас с улицей Йомас.
До 9.00 31 мая закрыта улица Омнибуса.
До 9.00 31 мая ограничена остановка и стоянка транспортных средств на проспекте Дзинтару на участке от улицы Раунас до улицы Ляудонас с правой и левой стороны.
До 9.00 31 мая ограничена остановка и стоянка транспортных средств на улице Йомас на участке от улицы Лиенес до улицы Атрас.
Сегодня с 12.00 до 23.00 будет закрыто движение на улице Турайдас на участке от проспекта Дзинтару до улицы Юрас, а также на улице Юрас на участке от улицы Турайдас до улицы Атрас.
Сегодня с 12.00 до 23.00 движение будет закрыто на улице Конкордияс на участке от улицы Лиенес до улицы Юрас.
Сегодня с 12.00 до 23.00 будет закрыто движение на улице Тиргоню на участке от улицы Лиенес до улицы Юрас.
Сегодня с 12.00 до 23.00 будет закрыто движение на улице Атрас на участке от улицы Йомас до улицы Юрас.
Кроме того, уже с 8.00 сегодняшнего утра и до 6.00 31 мая максимально разрешенная скорость на Дзинтарском железнодорожном путепроводе будет снижена с 70 км/ч до 50 км/ч.
Как вернуться домой после праздника
Для поездки на праздничные мероприятия жителей и гостей призывают пользоваться железнодорожным транспортом. Чтобы после праздника можно было вернуться домой, в ночь с 30 на 31 мая будут назначены два дополнительных поезда по маршруту Дубулты — Рига. Со станции Майори они отправятся в 23.59 и 00.29.
В направлении Тукумса поезд после полуночи, как обычно, отправится из Майори в 00.16.
Также после праздника будут назначены дополнительные рейсы городских автобусов.
4-й автобусный маршрут «Булдури — станция Слока» отправится от остановки «Станция Майори» в 23.20 и 00.30.
4-й автобусный маршрут «Станция Слока — Булдури — Буллюциемс» — продленный рейс — отправится от остановки «Станция Майори» в 23.30 в направлении Буллюциемса.
3-й автобусный маршрут «Станция Булдури — Валтери — Каугури» отправится от остановки «Станция Майори» в 23.20 и 00.30.
Актуальное расписание поездов доступно на сайте Vivi, расписание юрмальских автобусов — на сайте городского перевозчика.
Для въезда в Юрмалу нужна пропускная карта
Юрмальское самоуправление напоминает, что за въезд в зону особого режима Юрмалы необходимо заплатить пошлину в размере 5 евро.
Чтобы у въезда в Юрмалу не образовывались очереди, пропуск рекомендуется приобрести электронно — на портале epakalpojumi.jurmala.lv, через мобильные приложения Mobilly, EuroPark или Citadele.
Оплатить пропуск можно и после въезда в город, однако важно учитывать, что он обязательно должен быть куплен в тот же день, когда транспортное средство въехало в Юрмалу, до 23.59, либо заранее.