Жителей Латвии ждет еще один удобный календарный подарок.
Сегодня 00:15
Уже скоро у жителей Латвии появится еще одна возможность отдохнуть четыре дня подряд
Жители Латвии только что отгуляли четырехдневные выходные в честь Пасхи, но следующего длинного уикенда долго ждать не придется. Уже менее чем через месяц в стране снова будет четыре нерабочих дня подряд — на этот раз в начале мая.
В 2026 году 1 мая, когда в Латвии отмечаются Праздник труда и день созыва Учредительного собрания Латвийской Республики, выпадает на пятницу. За ним следуют обычные выходные — 2 и 3 мая, суббота и воскресенье. А 4 мая, в понедельник, страна будет отмечать День провозглашения Декларации независимости Латвийской Республики.
Таким образом, у жителей Латвии вновь сложится четырехдневный период отдыха — с пятницы, 1 мая, по понедельник, 4 мая.
На этом майские праздничные даты не заканчиваются. Уже 10 мая в Латвии будет отмечаться День матери, а 24 мая — Пятидесятница (Vasarsvētki).