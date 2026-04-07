Накопленные на ремонт деньги рижан могут приносить прибыль: RNP выплатила более миллиона евро
Жители некоторых рижских домов начали зарабатывать на своих накоплениях: депозиты принесли миллионы евро. Но суммы сильно различаются — одни получили сотни, другие тысячи.
Клиентам Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) в 2025 году было выплачено 1,13 миллиона евро, или в среднем 300 евро на дом, заработанных за счет размещения средств накопительных фондов домов в депозитах Государственного казначейства и коммерческих банков, сообщили агентству LETA в компании. Эти доходы направлены на будущие ремонтные работы домов.
В среднем на один дом выплачено 300 евро, однако максимальная сумма, заработанная одним домом в прошлом году, составила 5400 евро. Размер выплат зависит от объема накоплений дома и процентных ставок, предлагаемых кредитными учреждениями. За 2024 год, когда ставки были выше, общая выплаченная сумма составила 1,44 миллиона евро.
Средства накоплений RNP хранит в депозитах Государственного казначейства и счетах крупнейших коммерческих банков. Раз в три месяца компания оценивает финансовые показатели банков и изменения кредитных рейтингов. Средства каждого дома учитываются отдельно. В компании подчеркивают, что деньги доступны в любое время для срочных работ.
Фонд накоплений формируется за счет ежемесячных взносов жителей на будущие ремонты. Эти средства принадлежат владельцам квартир и используются исключительно для конкретного дома. В среднем клиенты RNP платят 0,45 евро за квадратный метр ежемесячно, однако в последние годы наблюдается тенденция увеличения взносов, чтобы быстрее улучшить техническое состояние домов. В прошлом году такое решение приняли 290 домов.