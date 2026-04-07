Новые правила микромобильности 2026: регистрация, страховка и запрет на тротуары
С 1 апреля этого года в Латвии вступили в силу новые правила дорожного движения, которые вносят значительные изменения в порядок передвижения с использованием средств микромобильности. Наряду с новыми правилами меняются и повседневные привычки участия в дорожном движении, и все важнее становится осознанно задумываться о безопасности передвижения.
"Просмотрев доступную статистику за прошлый год, мы видим, что, когда погода становится теплее, увеличивается количество заявок на возмещение, связанных с авариями на средствах микромобильности. В целом было выплачено возмещений на сумму более 48 000 евро, а средняя сумма выплат превысила 1500 евро, поэтому и в нынешнем году призываем каждого соблюдать правила безопасности, выбирать правильную скорость и быть внимательными к другим участникам дорожного движения", - подчеркивает руководитель латвийского филиала страховой комании Gjensidige Санита Гловецка.
В связи с новыми требованиями в этом году особое внимание следует обратить на порядок передвижения: с 1 апреля запрещено двигаться по тротуарам на самоходных велосипедах, а до 30 апреля их надо зарегистрировать в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и оформить страховку OCTA. Обязательная регистрация и страховка OCTA для электросамокатов уже была установлена раньше, а для велосипедов и электровелосипедов это является не обязательным требованием, а рекомендуемой практикой.
Экипировка и техническое состояние
Безопасное передвижение начинается еще до поездки - с уверенности в хорошем техническом состоянии транспортного средства. Изношенные шины или медленно реагирующие тормоза могут привести к опасной ситуации даже в, казалось бы, спокойных условиях, создавая угрозу как для самого водителя, так и для других участников движения. Поэтому рекомендуется регулярно проверять не только тормоза и шины, но также стабильность рулевого управления и освещение, что особенно важно в менее освещенных местах.
Не менее важно также подумать о том, как мы можем защитить сами себя. Новыми правилами предусмотрено обязательное ношение шлема на дороге лицами моложе 18 лет, а взрослым его ношение настоятельно рекомендуется. Данные о полученных за последние годы заявках на возмещение показывают, что тяжелые травмы чаще получают в случаях, когда не пользовались защитным шлемом. Падение без шлема может привести к тяжелым травмам головы, которые представляют угрозу для жизни или влекут длительные проблемы со здоровьем. Хотя шлем не защищает от всех травм, он существенно уменьшает риск опасных для жизни травм.
В свою очередь, при выборе в качестве средства микромобильности электросамоката, стоит обратить внимание на то, полностью ли заряжен аккумулятор, а также на то, чтобы должным образом работали все провода и кнопки. Следует подумать также о выборе одежды и обуви, ведь скользкие подошвы или широкие, свободные штанины могут мешать езде. Легкая, эластичная одежда и обувь с хорошим сцеплением позволят быстрее реагировать на дороге и сохранять контроль, особенно в местах с неровным дорожным покрытием.
Безопасность при передвижении
В повседневной жизни нередко можно наблюдать, что люди воспринимают электросамокаты и велосипеды как простые и безопасные транспортные средства, особенно в местах, где все происходит, казалось бы, медленно и предсказуемо. Но даже небольшие аварии могут иметь серьезные последствия. Общедоступные данные Государственной полиции показывают, что в этом году до 29 марта в дорожно-транспортных происшествиях уже пострадали девять водителей электросамокатов, и эти цифры заставляют задуматься о безопасности в повседневной жизни.
Часто для передвижения пользуются не частными средствами микромобильности, а транспортом общего пользования, поэтому новыми правилами предусмотрены также дополнительные требования к безопасности при использовании этих услуг. Сейчас перед поездкой проверяется также наличие у пользователя необходимых водительских прав и проводится тест на скорость реакции. Поэтому важное значение имеет ответственность каждого водителя - надо помнить, что вождение в состоянии алкогольного опьянения запрещено и значительно увеличивает риск аварии, поскольку алкоголь снижает скорость реакции, мешает координации и затрудняет адекватную оценку ситуации. На электросамокате или велосипеде запрещено также перевозить пассажиров - вдвоем сохранение равновесия становится сложнее и значительно возрастает риск падения. Это особенно опасно для детей, ведь в результате падения можно получить серьезные травмы головы, лица, живота и других частей тела.
В свою очередь детям до 14 лет участие в дорожном движении на электросамокате запрещено. После достижения 14 лет это разрешено только при наличии водительских прав на управление велосипедом или транспортным средством другой категории.
Уважение между участниками дорожного движения
При движении по городским улицам или паркам следует быть внимательными и понимать, что вокруг происходит множество разных событий. Стиль вождения следует выбирать таким образом, чтобы дорога была безопасной как для самого водителя, так и для окружающих. Надо помнить, что весной дети особенно много времени проводят на свежем воздухе - как во дворах, так и на тротуарах. Многие после школы не спешат домой и больше внимания уделяют занятиям на природе. В такие моменты может быть полезно замедлить скорость и подумать о том, где неожиданно могут появиться дети.
Водители автотранспорта также часто поступают непредсказуемо, поэтому необходимо сохранять безопасную дистанцию и с осторожностью менять траекторию или скорость движения. Рекомендуется ехать спокойно, особенно на перекрестках, стоянках, вблизи школ или в местах с интенсивным движением и ограниченной видимостью.