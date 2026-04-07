Новые правила микромобильности 2026: регистрация, страховка и запрет на тротуары

При движении по городским улицам или паркам следует быть внимательными и понимать, что вокруг происходит множество разных событий. Стиль вождения следует выбирать таким образом, чтобы дорога была безопасной как для самого водителя, так и для окружающих. Надо помнить, что весной дети особенно много времени проводят на свежем воздухе - как во дворах, так и на тротуарах. Многие после школы не спешат домой и больше внимания уделяют занятиям на природе. В такие моменты может быть полезно замедлить скорость и подумать о том, где неожиданно могут появиться дети.