Государство компенсирует 40 тысяч евро на медицинские услуги беженцам: детали выплат

Еще 7958 евро выделены Службе неотложной медицинской помощи для покрытия расходов на 40 вызовов к просителям убежища за тот же период. Из этих вызовов 23 были совершены в центре для просителей убежища «Муцениеки» в Ропажском крае, четыре — в центре размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе, 12 — в центре Liepnas в Алуксненском крае. Один вызов был также в медицинском пункте основной школы-интерната в Лиепне. Расчет основан на тарифах службы неотложной помощи, согласно которым один выезд бригады стоит 198 евро, таким образом общая стоимость 40 вызовов составила около 7958 евро.