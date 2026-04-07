Государство компенсирует 40 тысяч евро на медицинские услуги беженцам: детали выплат
Правительство выделило почти 40 тысяч евро на медпомощь просителям убежища — расходы покрывают экстренные случаи, но их невозможно заранее спрогнозировать из-за нестабильной геополитической ситуации.
Правительство сегодня одобрило выделение 39 355 евро Министерству здравоохранения из средств на непредвиденные случаи для оплаты неотложной медицинской помощи и других медицинских услуг для просителей убежища за период с 1 октября по 31 декабря прошлого года.
Из запрошенной суммы 31 397 евро предназначены Национальной службе здоровья для компенсации медицинским учреждениям расходов на первичную, вторичную амбулаторную и стационарную помощь, оказанную просителям убежища с 1 октября по 31 декабря 2025 года.
Еще 7958 евро выделены Службе неотложной медицинской помощи для покрытия расходов на 40 вызовов к просителям убежища за тот же период. Из этих вызовов 23 были совершены в центре для просителей убежища «Муцениеки» в Ропажском крае, четыре — в центре размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе, 12 — в центре Liepnas в Алуксненском крае. Один вызов был также в медицинском пункте основной школы-интерната в Лиепне. Расчет основан на тарифах службы неотложной помощи, согласно которым один выезд бригады стоит 198 евро, таким образом общая стоимость 40 вызовов составила около 7958 евро.
Как поясняет Министерство здравоохранения, финансирование медицинской помощи просителям убежища не планируется заранее в бюджете, поскольку невозможно спрогнозировать количество людей и связанные с этим расходы, на которые также влияет геополитическая ситуация. Поэтому возникшие затраты компенсируются из государственной программы «Средства на непредвиденные случаи» по фактическим расходам.