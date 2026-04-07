В Европе продвигают принцип "Сделано в ЕС": это может изменить весь промышленный рынок
Европейская комиссия в марте представила план повышения конкурентоспособности промышленных отраслей Европейского союза (ЕС) с параллельным продвижением к достижению климатических целей и новыми требованиями к местному сырью и продуктам, что вкупе должно изменить привычку полагаться на дешевый китайский импорт.
В проходящем через интенсивное обсуждение законе о промышленном ускорении (Industrial Accelerator Act) в отношении публичных закупок или субсидий будут установлены требования к знаку выбросов, загрязнения и качества "Сделано в Европе" для производства алюминия, цемента и стали, а также других технологий, в том числе ветротурбин или электрических транспортных средств. Цель закона - обеспечить, чтобы к 2035 году обрабатывающая промышленность составляла 20% в общем объеме произведенной в ЕС продукции (сейчас 14%), избежав возможной потери 600 тыс. рабочих мест в автомобильной отрасли в последующие 5-10 лет и сохранив или создав примерно 150 тыс. рабочих мест в других отраслях, пишет Diena.
"Геополитическое напряжение растет, ресурсы сосредоточены в руках некоторых стран и все чаще используются как политический инструмент. В этих условиях цель нового закона - укрепить стратегически важное для Европы и зеленое производство, снизив зависимость от поставщиков из третьих стран и укрепив экономическую безопасность Европы - конечно, понятна. Проект закона и аналогичные регулирования означают большую регионализацию цепочек поставок и меньше специализации, что, конечно, означает и более высокие издержки и более высокие цены",
- рассказала старший экономист Swedbank Агнесе Буцениеце, добавив, что закон создает возможность роста для существующих латвийских предприятий и потенциально может помочь привлечь новые иностранные инвестиции, поскольку мы можем конкурировать по той причине, что уровень зарплат в Латвии по-прежнему остается одним из самых низких в ЕС.
Однако важны также затраты на энергию и доступность рабочей силы, с чем у нас не все гладко. Защитники закона о промышленном ускорении говорят, что для таких соперников, как США, Китай, Бразилия и Индия, уже разработаны правила о местных продуктах, и аналогичные требования могли бы помочь заполнить огромный инвестиционный разрыв с ЕС. Критики закона, в свою очередь, считают, что это может побудить торговых партнеров закрыть свои двери для Европы, передает агентство Reuters.