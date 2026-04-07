В Европе продвигают принцип "Сделано в ЕС": это может изменить весь промышленный рынок

В проходящем через интенсивное обсуждение законе о промышленном ускорении (Industrial Accelerator Act) в отношении публичных закупок или субсидий будут установлены требования к знаку выбросов, загрязнения и качества "Сделано в Европе" для производства алюминия, цемента и стали, а также других технологий, в том числе ветротурбин или электрических транспортных средств. Цель закона - обеспечить, чтобы к 2035 году обрабатывающая промышленность составляла 20% в общем объеме произведенной в ЕС продукции (сейчас 14%), избежав возможной потери 600 тыс. рабочих мест в автомобильной отрасли в последующие 5-10 лет и сохранив или создав примерно 150 тыс. рабочих мест в других отраслях, пишет Diena.