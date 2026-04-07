В Литве ответили на слухи о том, что НАТО собиралось "сдать" страны Балтии России
Заявления о том, что бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг якобы был готов отдать страны Балтии России в качестве «буферной зоны», являются дезинформацией. Об этом заявил бывший посол Литвы в НАТО и советник президента по вопросам нацбезопасности Дейвидас Матулёнис, подчеркнув, что российский ультиматум 2021 года в Альянсе был категорически отвергнут и даже не стал предметом реального обсуждения.
Бывший посол Литвы в НАТО, советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис называет «очередной дезинформацией» утверждения о том, что в 2021 году тогдашний глава НАТО якобы рассматривал возможность отдать страны Балтии России «в качестве буферной зоны».
«Сразу могу сказать, что это очередная дезинформация. (...) В конце 2021 года русские действительно выдвинули так называемые ультиматумы как НАТО, так и Соединенным Штатам Америки, (...) ультиматумы были действительно самыми грубыми, и именно одним из их аспектов был вывод всех союзнических войск из новых членов НАТО, вступивших после 1997 года. А это значит, что это коснулось бы 12 государств. Это был ультиматум России, он был представлен нам, мы его видели, и об этом даже не было дискуссии», – сказал Матулёнис в интервью радио LRT.
Так он отреагировал на опубликованный новостным порталом The Baltic Sentinel обзор автобиографической книги бывшего главы НАТО Йенса Столтенберга.
В нем много внимания уделяется одной главе, в которой бывший глава Альянса вспоминает одну из встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым осенью 2021 года.
Согласно обзору, в книге Столтенберг признает, что, хотя он знал о несогласии стран Балтии и Польши, он предложил Лаврову, чтобы Совет Россия-НАТО обсудил идею Кремля о создании буферной зоны у своих границ и отводе союзнических войск с восточного фланга на позиции, существовавшие до 1997 года.
Такие действия издание назвало признанием Столтенберга в предательстве стран Балтии за их спиной.
Однако в книге конкретно об отводе войск из стран, ставших членами НАТО после 1997 года, не говорится.
Матулёнис подчеркнул, что требования России были категорически отвергнуты.
«У нас было подготовительное заседание Североатлантического совета перед заседанием Совета Россия-НАТО (...), и генеральный секретарь НАТО там очень четко и категорично сказал, что это неприемлемо, так как это было бы равносильно капитуляции НАТО», – указал он.
По словам советника президента, разговоры Столтенберга с Лавровым не означают, что глава НАТО считал идеи Кремля приемлемыми.
«Говорил, это не значит, что рассматривал и думал, что это приемлемо. (...) В этом и была мечта России, чтобы НАТО приняло это решение. Столтенберг согласился разговаривать (...), еще была некая наивная вера в то, что русские, возможно, не предпримут военных действий против Украины», – подчеркнул Матулёнис.
«Четыре страны или там 12 стран, которых бы это коснулось, они бы точно не одобрили такое решение. А внутри НАТО решения принимаются на основе консенсуса, поэтому был создан какой-то, я бы сказал, пузырь, который, возможно, выгоден самой России, чтобы показать, что внутри НАТО действительно были такие дискуссии», – указал он.
В книге Столтенберг пишет: «Я выступал за новые встречи Совета Россия-НАТО, чтобы, помимо прочих вопросов, обсудить предлагаемые буферные зоны. Я знал, что страны-члены, например, Польша и страны Балтии, категорически возражали против создания таких зон, так как считали, что это усложнит оборону их территорий. Но в то же время я знал, что НАТО и России ранее удавалось договориться о географических военных ограничениях. Если бы это соглашение было сбалансировано и пересмотрено, это могло бы помочь снизить напряженность».
Буферной зоной называется часть требований, предусмотренных в ультиматуме Москвы НАТО в 2021 году: остановить любое дальнейшее расширение на Восток (особенно членство Украины), запретить любую военную деятельность Альянса на территориях Украины, Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, а также вывести все войска и вооружения НАТО из стран, вступивших в Альянс после 1997 года. НАТО отвергло эти условия как противоречащие сути Альянса.
Вскоре после этого, в феврале 2022 года, кремлевские войска вторглись в Украину.
Реагируя на публикацию, посол Литвы в Швеции, бывший министр иностранных дел Линас Линкявичюс утверждает, что не помнит, чтобы Столтенберг когда-либо неофициально рассматривал возможность отдать страны Балтии России «в качестве буферной зоны». «Могу только подтвердить, что он постоянно и настойчиво высказывался о необходимости диалога с Россией. Он постоянно и регулярно говорил об этом во время внутренних дискуссий. Вообще, он всегда был хоть и осторожным, но твердым и корректным», – написал Линкявичюс в социальной сети Facebook в пятницу.
«Если бы у него и были такие намерения, у них не было никаких шансов даже попасть в повестку дня Альянса. (...) Генеральный секретарь не руководит Альянсом, он представляет его на международном уровне, модерирует дискуссии, председательствует на заседаниях. При принятии решений он не имеет никакого голоса – голосуют и решают исключительно представители стран-членов, послы», – заявил он.