Размер зарплаты впечатляет: у свободного кресла члена правления Augstsprieguma tīkls выстроилась очередь из претендентов
В объявленном советом Augstsprieguma tīkls (AST) конкурсе на должность члена правления по развитию получено 41 заявление. Кандидатам, прошедшим во второй тур, предстоит подготовить собственное стратегическое видение ключевых вызовов будущего для AST, представив приоритетные направления и предложения по их реализации.
Среди обязательных минимальных требований — высшее академическое или профессиональное образование второго уровня в области инженерных наук, естественных наук, права, управления, информационных технологий или в иной сопоставимой сфере. Также требуется не менее трех лет непрерывного опыта работы на руководящей должности в среднем или крупном предприятии или учреждении. Дополнительно необходим опыт управления IT-функциями или реализации крупных инфраструктурных проектов с общим бюджетом не менее 1 миллиона евро.
К желательным требованиям отнесены опыт управления изменениями и внедрения инноваций, применение цифровых и информационных технологий, оптимизация и повышение эффективности процессов, а также понимание актуальных тенденций в развитии IT и энергетического сектора, знание отрасли и регуляторной среды.
Управленческие компетенции кандидатов оцениваются по таким направлениям, как ориентация на результат, ориентация на развитие, управление изменениями, руководство командой, а также построение и поддержание позитивных отношений. При этом ориентация на результат и на развитие определены как ключевые компетенции.
Отбор и оценка кандидатов на должность члена правления по развитию AST будут проходить в три этапа. Процесс организует номинационная комиссия в сотрудничестве с компанией по подбору персонала Eiro Personāls. Прием заявок проходил с 9 по 30 марта 2026 года.
AST является оператором системы передачи электроэнергии в Латвии. Компания также владеет 68,46 процента капитала оператора системы передачи и хранения природного газа Conexus Baltic Grid.
Согласно открытым данным, в 2024 году зарплата члена правления по развитию AST составила 140 тысяч евро в год или 11666 евро в месяц.
