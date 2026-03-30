В Латвии минимальная зарплата "на бумаге" оказалась ниже, чем в Литве и Эстонии "на руки"

«Хотя минимальная заработная плата в этом году выросла во всех странах Балтии, доходы получателей минимальной зарплаты после уплаты налогов в Латвии остаются самыми низкими. Работник, получающий минимальную зарплату, в Латвии “на руки” получает около 660 евро, тогда как в Литве — примерно 812 евро, а в Эстонии — около 865 евро. Фактически в Латвии минимальная зарплата “на бумаге” ниже, чем в Литве и Эстонии “на руки”, и эта разница несомненно влияет на покупательскую способность населения», — отмечают эксперты Swedbank.