В Латвии минимальная зарплата "на бумаге" оказалась ниже, чем в Литве и Эстонии "на руки"
В странах Балтии в этом году произошли изменения в сфере налогов на рабочую силу и минимальной заработной платы, которые напрямую влияют на доходы жителей и расходы предпринимателей. Хотя минимальная зарплата выросла во всех трех странах, в Латвии работающие за минимальную оплату труда по-прежнему получают значительно меньше, чем в соседних государствах, свидетельствует анализ, проведенный Финансовым институтом Swedbank.
В Литве изменения были самыми простыми — увеличена минимальная заработная плата, которая выросла на 115 евро и в этом году составляет 1153 евро до уплаты налогов.
В Латвии в этом году введены умеренные, заранее запланированные изменения в налогах на рабочую силу. Минимальная заработная плата увеличилась на 40 евро, достигнув 780 евро до налогов. Одновременно на 40 евро повышен и не облагаемый подоходным налогом минимум, который сейчас составляет 550 евро.
В Эстонии изменения более масштабные. Там в этом году отменен дифференцированный необлагаемый минимум, и введена единая фиксированная сумма в размере 700 евро для всех работников независимо от уровня дохода. Дополнительно с 1 апреля минимальная заработная плата увеличится на 60 евро и достигнет 946 евро до уплаты налогов.
«Хотя минимальная заработная плата в этом году выросла во всех странах Балтии, доходы получателей минимальной зарплаты после уплаты налогов в Латвии остаются самыми низкими. Работник, получающий минимальную зарплату, в Латвии “на руки” получает около 660 евро, тогда как в Литве — примерно 812 евро, а в Эстонии — около 865 евро. Фактически в Латвии минимальная зарплата “на бумаге” ниже, чем в Литве и Эстонии “на руки”, и эта разница несомненно влияет на покупательскую способность населения», — отмечают эксперты Swedbank.
