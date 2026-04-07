Бывший премьер Крастс: приватизация уничтожила промышленность Латвии

В настоящее время Гунтарс Крастс [премьер-министр Латвии (1997–1998), министр экономики ЛР (1995–1997), заместитель премьер-министра по европейским вопросам (1998–1999). Был депутатом 7-го и 8-го Сейма от объединения «Tēvzemei un brīvībai/LNNK», в 2004 году избран в Европейский парламент] уже в пенсионном возрасте, однако все еще занимается тем и другим, чтобы, как сам говорит, сделать «ломоть хлеба толще». Работает в сфере недвижимости, что-то строит и управляет объектами. Но больше всего времени уделяет финансовому бизнесу — является частным инвестором на различных мировых рынках. Начал этим заниматься давно, когда мир потряс кризис, и с тех пор он человек биржи. Вначале это занимало много времени — каждый день приходилось читать около ста страниц информации, но теперь стало легче. Были также различные консультационные проекты — в рамках программ ООН он помогал правительствам Молдовы и Украины на самом высоком уровне. Таким образом, Гунтарс Крастс может сравнивать, как проходили реформы в разных постсоветских странах. И существует много сходств с проблемами Латвии.