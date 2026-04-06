Разбитая голова - не повод для ответа? Как Rīgas satiksme месяц игнорирует покалеченную пассажирку
После резкого торможения трамвая, который пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, жительница Риги Андра получила серьезные травмы. Пока шло тяжелое восстановление, женщину особенно возмущало то, что от Rīgas satiksme она долгое время не могла добиться ни внятного ответа, ни какой-либо информации о дальнейшем порядке действий.
Как сообщалось в сюжете программы Латвийского телевидения "4. studija", на момент выхода материала расследование еще продолжалось. Позже Андра рассказала, что полиция признала ее потерпевшей. Это означает, что теперь она сможет добиваться компенсации от страховой компании автомобиля, действия которого и привели к резкому торможению трамвая.
В момент происшествия Андра Драудиня ехала стоя, держась за поручень, так как свободных мест в салоне не было. По ее словам, поездка и без того была неровной, а затем трамвай внезапно резко остановился. Женщина не удержалась и тяжело упала в районе ступенек.
По словам Андры, сильнее всего она ударилась головой о металлическую деталь или поручень. Кроме того, она ушибла ребра, почувствовала боль в спине, а правая рука после падения распухла, хотя позже отек сошел.
Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, сильный ушиб в области ребер, а также эмоциональную травму. Хотя с момента случившегося прошел уже месяц, последствия она ощущает до сих пор. Женщина продолжает лечиться, не может вернуться к работе и, как сама говорит, не получает от Rīgas satiksme никакой реальной обратной связи.
По словам Андры, она подала заявление в предприятие, однако ответа так и не дождалась. После звонков на информационный номер ей лишь подтвердили, что обращение получено, но никаких дальнейших разъяснений она не услышала.
Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане пояснила, что по трамвайным путям ехал легковой автомобиль, который в какой-то момент резко затормозил, чтобы повернуть направо. Чтобы избежать столкновения, вагоновожатый был вынужден экстренно тормозить, из-за чего пассажирка в салоне упала.
Комментируя отсутствие ответа пострадавшей, представитель предприятия признала, что по поводу конкретного письма Андры ей сложно что-либо пояснить. При этом она напомнила, что в подобных случаях действует система OCTA: расходы на лечение и компенсацию, согласно закону, должен покрывать страховщик виновника аварии.
В Rīgas satiksme также отметили, что сейчас обстоятельства происшествия выясняет полиция. После того как будет установлен виновный, пострадавшей сообщат, в какую страховую компанию ей следует обращаться за возмещением.
Специалисты подчеркивают, что в таких случаях процесс может занять время, поэтому все документы, связанные с лечением и расходами после аварии, необходимо сохранять.
Если бы причиной происшествия стал не другой автомобиль, а, например, пешеход, тогда компенсацию пострадавшей выплачивала бы уже сама Rīgas satiksme. В то же время возможны и ситуации, когда падение пассажира при торможении вообще не считается основанием для компенсации.
Как пояснил член правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Юрис Стенгревиц, иногда человеку достаточно даже не слишком резкого торможения, чтобы получить травму, особенно если он едет стоя, теряет равновесие или за что-то цепляется. В таких случаях ответственность водителя наступает не всегда.