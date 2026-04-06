Этого добились жители: в Пурвциемсе за 200 000 евро строят современную детскую площадку
В одном из самых густонаселенных районов Риги наконец решают давнюю проблему: вместо устаревшей советской площадки появится современное пространство для детских развлечений и спорта.
В рижском районе Пурвциемс, во дворе домов на улице Стирну, 53 и 55, началось строительство современного детского и спортивного комплекса. Общая стоимость проекта составляет почти 200 000 евро. Инициатива реализуется в рамках программы соучастия самоуправления Риги — заявку на проект подала местная жительница.
Это пример того, как жители напрямую влияют на развитие городской среды.
Пурвциемс является одним из самых густонаселенных районов столицы, однако из-за плотной застройки здесь до сих пор ощущается нехватка современных и безопасных мест для отдыха. Ранее на этой территории находилась зона отдыха, созданная еще в советское время, которая со временем пришла в упадок, утратила привлекательность и перестала соответствовать требованиям безопасности.
Новый проект предусматривает создание многофункционального пространства, подходящего для разных возрастных групп — прежде всего для детей и молодежи. Важным преимуществом станет расположение площадки во внутреннем дворе, что обеспечит спокойную и безопасную среду без интенсивного автомобильного движения.
На территории планируется установить:
- тренажеры для занятий спортом,
- качели,
- песочницу,
- игровую конструкцию с горкой,
- мини-батут,
- а также оборудовать площадку для баскетбола формата 3×3.
Все игровые и спортивные зоны будут покрыты мягким покрытием, снижающим риск травм. Также установят скамейки и урны.
Проектированием и строительством занимается компания SIA JLD. Стоимость проектирования, строительства и надзора составляет 130 717 евро (с НДС), еще 63 939 евро предусмотрено на установку освещения.