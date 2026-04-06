Когда самолет был чуть дороже автобуса: забытые авиамаршруты Латвии - Даугавпилс-Валмиера, Рига-Резекне и другие

Около полувека назад из Рижского аэропорта ежедневно вылетали десятки рейсов в направления, которые сегодня недоступны. Сейчас уже забыто, что когда-то гражданское, то есть пассажирское авиасообщение существовало и внутри Латвии, и это не только из Риги в Лиепаю, которое несколько лет назад безуспешно пыталась восстановить airBaltic. Существовали и довольно «экзотические» внутренние маршруты. Сегодня из расписания исчезли и такие направления, как Валмиера, Вентспилс, Резекне, Даугавпилс и Лиепая.