Когда самолет был чуть дороже автобуса: забытые авиамаршруты Латвии - Даугавпилс-Валмиера, Рига-Резекне и другие
Когда-то на самолете из Риги можно было улететь не только за пределы Латвии, но и в Вентспилс, Лиепаю, Резекне и Даугавпилс. Также существовали гражданские пассажирские авиарейсы между провинциальными городами: Даугавпилс–Валмиера и Вентспилс–Лиепая. Планировались также полеты в Крустпилс, но они так и остались лишь на бумаге.
Около полувека назад из Рижского аэропорта ежедневно вылетали десятки рейсов в направления, которые сегодня недоступны. Сейчас уже забыто, что когда-то гражданское, то есть пассажирское авиасообщение существовало и внутри Латвии, и это не только из Риги в Лиепаю, которое несколько лет назад безуспешно пыталась восстановить airBaltic. Существовали и довольно «экзотические» внутренние маршруты. Сегодня из расписания исчезли и такие направления, как Валмиера, Вентспилс, Резекне, Даугавпилс и Лиепая.
1937 год — открытие рейсов из Риги в Лиепаю
Первый внутренний авиарейс из аэропорта Спилве в Риге в Лиепаю вылетел в 1937 году, и полеты продолжались до тех пор, пока инфраструктура воздушного сообщения Лиепаи в результате пакта Молотова не перешла под контроль СССР, и представители новой власти больше не разрешили выполнять рейсы в Лиепаю. Таким образом был поставлен жирный крест на независимой авиации межвоенной Латвии.
С середины июня 1937 года до летнего сезона 1939 года из столицы Латвии в Лиепаю выполнялось четыре рейса в день (в зимний сезон — два) на британском самолете DH-89 Dragon Rapide, которые обеспечивало государственное предприятие Valsts gaisa satiksme. Билет в одну сторону стоил 14 латов, а полет занимал менее часа.
В 1939 году планировалось также открыть пассажирские авиарейсы по маршрутам Рига–Вентспилс–Лиепая и Рига–Крустпилс–Даугавпилс, однако это осталось только на бумаге, поскольку во второй половине 1939 года воздушное пространство и аэродромы Латвии начали контролировать советские войска. Стоит отметить, что в советской прессе публиковались материалы, утверждавшие, что «буржуазная Латвия» не заботилась об авиации и не могла обеспечить внутренние рейсы. Это была откровенная ложь, поскольку именно оккупация СССР их ликвидировала.
Никакой проверки безопасности и контроля багажа
В конце апреля 1969 года тогдашнее единственное информационное агентство Латвии LTA распространило интервью с главой Управления гражданской авиации Латвии Владиславом Петерсоном, который рассказал, что из Риги выполняются не только регулярные пассажирские рейсы в 70 городов СССР за пределами Латвии (рейсы за пределы СССР не осуществлялись), но и в Лиепаю и Даугавпилс. Вскоре планировалось открыть авиасообщение с Валмиерой, Резекне и другими городами. Он отметил, что почти каждый четвертый житель Латвии уже пользовался внутренними авиарейсами.
Сегодня внутренние авиарейсы в Латвии вряд ли были бы экономически выгодными и экономили бы время, учитывая, что теперь в аэропорт нужно приезжать заранее, проходить проверки безопасности и контроль багажа. В таком случае быстрее добраться поездом или автомобилем, чем пользоваться «экзотическими» авиамаршрутами.
В советское время достаточно было предъявить паспорт и билет — и сразу на борт, особенно на рейсах между небольшими городами. Никакого контроля багажа.
Такая же система существовала и на внутренних рейсах Латвийской ССР. Их в основном открывали в 1960–1970-х годах, когда СССР уже немного оправился от последствий Второй мировой войны.
Внутренние авиарейсы советской Латвии
В то время между городами Латвии летали как так называемые «кукурузники» — двенадцатиместные АН-2, так и более крупные самолеты — ЛИ-2, ЯК-40, АН-24 и ИЛ-14. Об этом можно прочитать в прессе того времени:
- 4 июля 1963 года вентспилсская газета «Советская Вента» публикует статью «Пользуйтесь услугами воздушного флота», где говорится: «Учитывая просьбы трудящихся Вентспилса, с 11 июня этого года авиационная группа Латвии запланировала два дополнительных рейса на 12-местных самолетах АН-2 и один рейс на 24-местном самолете ЛИ-2. Этим летом открыта новая пассажирская авиалиния Вентспилс–Лиепая. Ежедневно из Вентспилса в Ригу и обратно летают пять пассажирских самолетов. (…) Билет на самолет из Риги в Вентспилс стоит 4 рубля, а из Лиепаи в Вентспилс — 3 рубля. Это лишь немного дороже, чем поездка на автобусе или поезде. Однако следует учитывать, что экономится несколько часов времени».
- В 1960-х годах на «кукурузнике» был открыт авиарейс Даугавпилс–Валмиера. Аэродром в Валмиере находился напротив нынешней Видземской средней школы.
- 18 апреля 1974 года газета Резекне «Знамя труда» сообщает: «С 15 апреля возобновляется регулярное воздушное сообщение самолетом ИЛ-14 Резекне–Рига». С июля 1974 года между Резекне и Ригой можно было летать четыре раза в день. Первый пассажирский самолет из Резекне до «большого перерыва» вылетел в феврале 1962 года.
- Летом того же года во всех районных газетах публикуется статья «Воздушное сообщение республики», в которой говорится, что реконструируется аэродром Вентспилса, чтобы с 1975 года можно было использовать более современные самолеты ЯК-40 и АН-24: «Многие, возможно, не знают, что для пассажиров местных авиалиний действуют льготные тарифы — на треть ниже обычных. Например, билет (из Риги) до Даугавпилса, Резекне или Лиепаи стоит почти столько же, сколько билет на автобус или поезд».
Полеты из Риги в Лиепаю
Самый известный внутренний авиарейс Латвии — это, конечно, Рига–Лиепая, который был восстановлен в 1960 году во время советской оккупации. Тогда аэродром Лиепаи, расположенный в пригороде — Гробине, был передан советской армией гражданской авиации, и оттуда выполнялось шесть рейсов в день в Ригу, а также в крупнейшие города СССР. С этим связана и самая трагическая авиакатастрофа в Латвии. 30 декабря 1967 года недалеко от аэродрома Лиепаи разбился самолет АН-24, выполнявший рейс Рига–Лиепая. При заходе на посадку крыло самолета задело телефонный столб и отломилось, погибли 43 человека, шесть выжили.
Попытки восстановить рейсы потерпели неудачу
После восстановления независимости Латвии маршрут Рига–Лиепая продолжал существовать до 1993 года, пока компания Latavio (Латвийские авиалинии) не закрыла его. С 2017 по 2020 год airBaltic возобновляла рейсы, но они были прекращены с началом пандемии ковида. Летом прошлого года airBaltic в связи с фестивалем Summersound и ралли Tet Rally Liepāja снова выполнила несколько рейсов между Ригой и Лиепаей, но они так и не стали регулярными.
Стоит добавить, что летом 2008 года airBaltic также временно выполняла регулярные рейсы из Риги в Вентспилс, однако после пробного сезона они были закрыты из-за низкого спроса.