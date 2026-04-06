Государственное ТВ режим экономии не включило.
В Латвии
Сегодня 12:46
LSM напустит туману: для общественного телевидения хотят купить оборудования на 0,8 млн евро
Латвийское общественное медиа (LSM) планирует приобрести аудиовизуальное оборудование для телевизионной студии, потратив на это до 773 974 евро, свидетельствует опубликованная Бюро по надзору за закупками информация.
Предмет закупки разделен на четыре части. Одна часть касается приобретения LED-стены и напольных панелей для телестудии, а также управляющего оборудования и аксессуаров, на что планируется потратить до 659 164 евро.
На техническое оборудование телестудии и элементы подвесных систем предусмотрено до 40 810 евро, в свою очередь на генераторы тумана и дыма типа MDG — до 11 000 евро.
Одновременно на закупку осветительного оборудования для телестудии планируется потратить не более 63 000 евро.
Претендент может подать заявку на одну или несколько частей предмета закупки. Подать заявки на участие в закупке можно до 27 апреля.
Ранее otkrito.lv писал о том, что для жителей приграничных регионов российское телевидение доступнее латвийского.