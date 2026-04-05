"Алкоголь растворяет все, кроме проблем": жесткое напоминание пастора многим латвийцам
Тревога, потеря смысла и страх перед будущим толкают людей к опасному «простому решению» — алкоголю и другим веществам. Теолог объясняет, почему это ловушка и как на самом деле справляться со стрессом.
Напряжение, потеря смысла жизни и страх перед будущим — в современном тревожном ритме, когда привычный мировой порядок рушится, многие люди пытаются справиться с проблемами не через поиск внутренних и духовных ответов, а с помощью алкоголя и других веществ. Об этом в программе TV24 «Nedēļa. Post scriptum» рассказал лютеранский пастор и теолог Индулис Пайчс.
По его словам, люди все чаще выбирают самый простой путь — химически «приглушить» свое состояние или искусственно поднять настроение, вместо того чтобы искать глубокие решения. «Нужно понимать, что все течет, все меняется. Единственное неизменное — это то, что все меняется. Но мы часто своим отношением только усиливаем напряжение — переживаем, тревожимся, накручиваем себя», — отмечает Пайчс.
Он подчеркивает, что употребление алкоголя и других веществ — это иллюзия решения:
«Проблема в том, что в алкоголе растворяется все, кроме проблем. Мы разрушаем свои отношения, разрушаем свое здоровье, но ничего не решаем».
По мнению теолога, большинство зависимостей — это форма неудачного самолечения: «Существует целая теория, что большинство зависимостей — это своего рода попытка самолечения, неудачная попытка. Когда у человека есть напряжение, потеря смысла, он вместо того, чтобы это выдержать, задать себе серьезные вопросы и искать духовные решения, выбирает более простой путь — притупить все это или химически поднять свои ощущения на новый уровень».
«Это те ловушки, которые нужно увидеть как можно раньше».
Пайчс отмечает, что даже верующие люди не застрахованы от тревоги: «Это не значит, что если у меня есть вера, я могу спокойно воспринимать всё происходящее». По его словам, люди начали активно искать способы справляться со стрессом еще со времен пандемии, и главное — найти то, что действительно работает лично для каждого: «Самое важное — найти что-то, что работает именно для меня как для человека, что я могу практиковать и что мне помогает».
Отвечая на вопрос о том, помогает ли принятие происходящего снизить напряжение, он говорит: «Нужно учиться видеть, что есть вещи, которые я не могу контролировать, которые вне моей компетенции. И важно сосредоточиться на том, что я могу делать — на своей повседневной жизни, на близких людях». Теолог советует воспринимать глобальные события как фон и концентрироваться на собственной жизни:
«У каждого поколения были свои трудности, войны, испытания. Поэтому важно увидеть, что хорошего есть сейчас, какие есть возможности и вызовы. И, возможно, есть вещи, которые я не могу решить — но могу вынести и принять».
Он также отмечает, что чувство растерянности присутствует даже на самом высоком уровне: «Можно сказать, что мы, люди, сами сплели такую сложную сеть, что иногда даже те, у кого есть власть, не знают, что делать. И тогда возникает ощущение: остается только закрыть глаза и надеяться, что все как-нибудь наладится».