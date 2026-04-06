Цены на золото растут, но вместе с этим возникает опасная тенденция, о которой предупреждают эксперты
Золото дорожает — и вместе с ним растет поток подделок. Эксперты предупреждают: на рынке становится все больше фальшивых украшений, и каждый может оказаться обманутым.
С ростом цен на золото и драгоценные камни на рынке увеличивается и риск мошенничества. Руководитель Латвийского бюро пробирования Петерс Брангулис в интервью "360TV Ziņas" подчеркивает, что рост стоимости драгоценных металлов напрямую способствует появлению поддельных изделий.
В среду были торжественно открыты обновленные помещения учреждения в историческом здании, спроектированном архитектором Вильгельмом Бокслафом. Они специально адаптированы для приема, тестирования и безопасного хранения драгоценных металлов. В ходе реконструкции главным приоритетом была безопасность для защиты ценных изделий. Новые помещения позволяют более эффективно проводить экспертизу драгоценных металлов и камней с использованием современных технологий.
Объем рынка ювелирных изделий в Латвии значителен — около 100 миллионов евро в год. Большая часть этих изделий поступает к экспертам бюро, которые проверяют их подлинность.
Специалисты напоминают, что любой житель может обратиться в бюро, чтобы проверить свое золото или серебро. Это самый надежный способ убедиться, что украшения соответствуют заявленной пробе и не являются подделкой.