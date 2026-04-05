В Латвии начался сезон записи в детские лагеря. На что родителям советуют смотреть в первую очередь?
Хотя до лета еще есть время, во многих местах уже начался активный период записи в детские лагеря. Что нужно учитывать, записывая ребенка в лагерь, и в каких случаях все же лучше его туда не отправлять?
Сейчас зарегистрировано более 400 детских лагерей, однако эти цифры еще будут меняться — обычно летом в Латвии в общей сложности проходит около 1200 дневных и круглосуточных лагерей. На данный момент согласована примерно половина зарегистрированных лагерей, и правила предусматривают, что это должно быть сделано не позднее чем за месяц до их начала. Поэтому родителей призывают заранее убедиться в статусе лагеря, прежде чем отправлять туда ребенка.
«Если они видят, что этот лагерь не зарегистрирован на сайте nometnes.gov.lv или там нет необходимых согласований, нужно спросить, когда они появятся. А если до начала лагеря этого так и не произойдет, ребенка в такой лагерь отправлять не стоит. Тогда нет гарантии, что этот лагерь будет безопасным», — указывает представитель Государственного агентства развития образования Яна Вейнберга.
Проверить, зарегистрирован ли лагерь и согласован ли он, родители могут в реестре детских лагерей на сайте nometnes.gov.lv. Согласованный лагерь означает, что он внесен в государственный реестр детских лагерей, а также оценены место его проведения, требования безопасности, условия проживания и питание. Только после выполнения этих требований лагерь имеет право официально принимать детей.
Специалисты также напоминают, что перед тем как ребенок отправится в лагерь, между родителями и организатором обязательно должен быть заключен договор. В нем предусмотрены права и обязанности обеих сторон, ответственность, а также финансовые условия.
«Это ответственность родителей за безопасность ребенка, но мы бы призвали не отправлять детей в такие лагеря. Нам также обычно звонят и сообщают, если у родителей нет уверенности по поводу какого-то лагеря, что с ним не так, — тогда мы можем проверить это со своей стороны и тоже проинформировать. Потому что если с лагерем действительно есть серьезные проблемы, то Центр защиты прав детей — это та инстанция, которая также контролирует деятельность лагерей», — говорит Вейнберга.
Как отмечают сами организаторы лагерей, цены зависят как от места проведения, так и от инфраструктуры и предлагаемой программы. Круглосуточные лагеря в среднем стоят около 70–80 евро в день, а в дневных лагерях плата за участие чаще составляет около 50–60 евро в день.
В ряде самоуправлений доступно и софинансирование, которое может покрыть часть расходов. Организаторы также призывают родителей быть осторожными, если цена лагеря без софинансирования выглядит необычно низкой.
«Разницу в ценах формируют два фактора: либо это демпинговая цена, либо речь идет о механизмах поддержки родителей. Сейчас по сути все зависит от самоуправления, но это создает ситуацию, при которой наибольшая поддержка есть в Риге и Пригородном регионе, тогда как в регионах Латвии она сравнительно невелика», — говорит руководитель общества и лагеря Mellene Анита Ханзена.
«Очень интересным в этом году будет новый пилотный проект в Риге по поддержке рижских детей. Насколько я читала, в школах в июне на обеспечение таких неформальных образовательных занятий выделено 500 000 евро. Посмотрим, но это снова история про Ригу и Пригорье», — поясняет Ханзена.
Организаторы лагеря Mellene отмечают, что организаторам лагерей пригодилась бы и более системная государственная поддержка, какая, например, была в предыдущие годы в программе интеграционных лагерей для латвийских и украинских детей. В них дети вместе участвовали в разнообразных занятиях и практиковали латышский язык. За время действия программы в лагерях приняли участие более 4000 детей — примерно половина из Латвии, половина из Украины, и организаторы подчеркивают, что такая поддержка помогала сделать лагеря более доступными для семей.
«Мы очень, очень сильно до сих пор видим последствия ковида. Если школа, система образования ориентирована на цифровизацию, то я бы сказала, что летом акцент идет на такой антидетокс: у нас нет мобильных банков, телефонов, и первый вопрос — что мы будем делать? А потом оказывается, что мы можем делать очень и очень многое. Умение общаться — одна из базовых вещей, которым мы учим, умение дружить — одна из основных ценностей, которые мы внедряем в наших лагерях».
И организаторы лагерей, и ответственные учреждения подчеркивают, что перед тем как отправлять ребенка в лагерь, важно прислушаться именно к самому ребенку. Родителям советуют оценить программу лагеря, распорядок дня, безопасность, кадровые ресурсы и питание, а также убедиться, что лагерь соответствует интересам и возможностям ребенка. И особенно важен первый опыт лагеря — от него часто зависит, как ребенок будет относиться к лагерям и в дальнейшем.