Медик: "Сейчас не советские времена, когда поход к психиатру означал проблемы"
Тревога, бессонница и депрессия — не просто усталость, а сигнал организма. Психиатр объясняет, когда пора обращаться за помощью и почему депрессия не всегда имеет очевидную причину.
Если тревога, плохое самочувствие, нарушения сна и депрессия начинают мешать нашей повседневной жизни, это означает, что пора обратиться к психиатру, напоминает психиатр Кардиологической клиники профессора Скрида Артур Блекте.
Посещение психиатра в наше время — это нормальное явление, это уже не советские времена, когда кабинет психиатра означал серьезные проблемы, непонимание общества или даже осуждение, — рассказывает врач в передаче «Ārsts atbild» на TV24. В современном быстром ритме жизни многие жалуются на тревогу, перепады настроения и нередко сами ставят себе диагноз.
На вопрос, как понять, что нужна помощь психиатра, Блекте отвечает: «Нужно понимать, что, говоря о депрессии, мы говорим о биохимических изменениях в мозге. Поэтому у депрессии не всегда есть осязаемая причина, чтобы мы могли сказать: с тобой произошло то-то, поэтому у тебя депрессия».
Он также отмечает, что проблемы в поведении чаще всего и быстрее замечают близкие. «Классически это матери, но это может быть и любой другой человек, который достаточно хорошо знает того, у кого депрессия».
На вопрос, является ли депрессия самой частой причиной самоубийств, врач отвечает отрицательно. «Последние статистические данные показывают, что у 65 процентов людей, покончивших с собой, были расстройства настроения, но математически это означает, что есть еще 35 процентов, у которых их не было. Причины были другими. И самоубийство — одна из самых сложных тем в психиатрии».