"Сними плащ Супермена, всем ты не поможешь": что советуют перегруженному врачу в соцсетях

Один из врачей поделился в социальной сети Threads таким наблюдением: «Регулярно в поликлинике/WhatsApp/на мобильный приходят пациенты без записи, которым нужна “всего 5-минутная консультация”, и я слишком сочувствующий и воспитанный, чтобы отказать. Я понимаю, что диагноз тяжелый и людям трудно, но почему они не понимают, что врачи тоже люди? У нас тоже есть стресс от перегрузки, мы тоже хотим позавтракать до 13:00. Консультация, если записаться заранее, стоит 4 евро — это не вопрос денег. Как мне быть вежливым, но обозначить границы? Как сказать “нет” пациенту с раком?»