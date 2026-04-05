"Сними плащ Супермена, всем ты не поможешь": что советуют перегруженному врачу в соцсетях
«Как сказать “нет” пациенту с раком?» — вопрос врача подтолкнул соцсети к бурной дискуссии. Люди спорят: где граница между человечностью и выгоранием, и кто виноват — медики, пациенты или система?
В повседневной работе медицинских учреждений все часто выглядит совсем не так, как это представляют пациенты. Со стороны кажется, что врач просто принимает людей по записи, выписывает лекарства и идет дальше. Но в реальности между приемами, анализами и горами документации каждый врач — тоже человек.
Один из врачей поделился в социальной сети Threads таким наблюдением: «Регулярно в поликлинике/WhatsApp/на мобильный приходят пациенты без записи, которым нужна “всего 5-минутная консультация”, и я слишком сочувствующий и воспитанный, чтобы отказать. Я понимаю, что диагноз тяжелый и людям трудно, но почему они не понимают, что врачи тоже люди? У нас тоже есть стресс от перегрузки, мы тоже хотим позавтракать до 13:00. Консультация, если записаться заранее, стоит 4 евро — это не вопрос денег. Как мне быть вежливым, но обозначить границы? Как сказать “нет” пациенту с раком?»
Этот пост вызвал бурную дискуссию. Многие пользователи считают, что врачу нужна защита от потока пациентов: «Нужна строгая медсестра, которая стоит как стена и никого без записи не пускает». Некоторые занимают более жесткую позицию: «Нужно говорить “нет”. Нельзя выгорать ради других, даже при тяжелых диагнозах».
Другие советуют менять отношение к работе: «Сними плащ Супермена. Пойми, что у тебя работа, а не миссия спасать всех. Начни говорить “нет”. Я только так справился с похожими проблемами».
Некоторые прямо указывают на ответственность государства: «Ты не виноват, что таких специалистов не хватает. Это ответственность государства. Даже если кто-то не дождется приема».
Сотрудники системы здравоохранения подтверждают масштаб проблемы. Администратор онкологического отделения пишет: «Каждый день получаю много звонков от пациентов, которые хотят поговорить со своим лечащим врачом. Каждому приходится объяснять, что врачи не консультируют по телефону…
Но сложно, когда звонят пожилые пациенты, плачут и говорят, что семейный врач ничего не знает».
Часть комментаторов обращает внимание на системные проблемы: «Этой категории пациентов нужен доступный консультирующий специалист в поликлинике. Люди просто не знают, куда обращаться со своими вопросами».
Люди с личным опытом лечения онкологии объясняют, почему пациенты «переступают границы»: «Это состояние полной беспомощности… невозможность получить срочную информацию заставляет использовать любой способ связи “для 5-минутной консультации”».
Также обсуждается необходимость перераспределения нагрузки: «Очень хорошая инициатива — обучать медсестер и направлять к ним часть пациентов. Не все должен делать врач». Некоторые видят проблему глубже: «Лечащий врач не может один все выдержать, но и нельзя оставлять таких пациентов без ответа на месяцы».
Звучат и эмоциональные мнения со стороны пациентов: «Когда ставят тяжелый диагноз, хочется как можно быстрее понять и принять решение… каждая день может быть важен, поэтому люди идут на все». А кто-то вспоминает старую систему: «Раньше можно было просто прийти и посидеть в очереди, но попасть к врачу. Сейчас — полугодовые очереди».