Танцы назло кризису! Рига потратит больше 100 тысяч евро на активности для горожан
Рижская дума планирует потратить более 100 тысяч евро на занятия падел-теннисом и линейными танцами для взрослых. Программа рассчитана почти на два года и включает сотни тренировок — детали закупки уже опубликованы.
Департамент благосостояния Рижской думы планирует закупить занятия падел-теннисом и линейными танцами на сумму более 100 000 евро, свидетельствует информация, опубликованная в электронной системе закупок. Закупка предусматривает обеспечение оздоровительных занятий для жителей самоуправления Риги.
Она разделена на две части — занятия падел-теннисом [динамичный вид спорта, который часто описывают как смесь большого тенниса, сквоша и пинг-понга.] и занятия линейными танцами. Предполагается, что занятия продлятся до 6 декабря 2027 года или до момента выполнения установленного объема услуги.
Планируется, что победитель закупки должен будет обеспечить 370 занятий падел-теннисом для лиц старше 18 лет. В 2026 году необходимо обеспечить 120, а в 2027 году — 250 занятий. Продолжительность каждого занятия должна составлять 60 минут.
В свою очередь, во второй части закупки претендент должен обеспечить 435 занятий линейными танцами для лиц старше 18 лет. В 2026 году необходимо обеспечить 135, а в 2027 году — 300 занятий продолжительностью 60 минут.
Предполагаемая стоимость договора составляет 106 400 евро. Претенденты могут подать заявки до 10 апреля.