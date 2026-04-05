Молодой латвийский защитник вывел свою команду в полуфинал Немецкой хоккейной лиги
Латвийский защитник Албертс Шмитс в матче четвертьфинала Немецкой хоккейной лиги отличился двумя результативными передачами и отправил шайбу в пустые ворота, благодаря чему его команда EHC Red Bull München вышла в полуфинал.
В шестом матче четвертьфинальной серии «Ред Булл» на выезде обыграл ERC Ingolstadt со счетом 7:3 (1:2, 3:1, 3:0) и выиграл серию до четырех побед — 4-2.
Шмитс отдал результативные передачи при четвертой и пятой шайбах мюнхенской команды, а также из своей зоны поразил пустые ворота хозяев чуть более чем за пять минут до конца основного времени, сделав счет 6:3.
В этом матче он провел на льду 18 минут и 13 секунд, один раз бросил по воротам и завершил игру с положительным показателем полезности +1.
В регулярном чемпионате латвийский защитник в пяти матчах отметился одной результативной передачей, а в шести играх плей-офф набрал четыре (2+2) очка, причем все баллы — в двух последних встречах.
Команда Fischtown Pinguins Bremerhaven, за которую выступает Кристерс Гудлевскис, не смогла преодолеть четвертьфинал, уступив в серии 1-4 команде Adler Mannheim.
Команда Шмитса в регулярном чемпионате заняла четвертое место и напрямую вышла в четвертьфинал, тогда как Fischtown Pinguins финишировали седьмыми и были вынуждены начинать плей-офф с первого раунда.