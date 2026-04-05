Тиражи газет не на латышском языке в Латвии за пять лет сократились почти вдвое.
В Латвии
Вчера 15:40
Латвийский рынок газет на других языках продолжает сжиматься: тиражи стремительно падают
Общий тираж газет, зарегистрированных в Реестре средств массовой информации Латвии и издаваемых на языках, отличных от латышского, за пять лет сократился почти вдвое, свидетельствует информация, предоставленная Латвийской национальной библиотекой.
В 2021 году общий тираж таких газет в Латвии составлял 13 млн экземпляров. В 2022 году он снизился до 11 млн, а ещё через год - до 9 млн.
В 2024 году тираж зарегистрированных в Реестре СМИ Латвии газет на других языках составил 8 млн экземпляров, а в прошлом году - 7 млн.