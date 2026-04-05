Как меняется смысл парка Узварас после сноса советского памятника?

Дискуссии о будущем памятника особенно усилились после вторжения России в Украину. В 2022 году Сейм принял решение о демонтаже объектов, прославляющих советский режим, и в августе того же года памятник в парке Узварас был снесен. После демонтажа началось благоустройство парка и развитие территории, что изменило его функцию и значение в городской среде.