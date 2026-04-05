Как меняется смысл парка Узварас после сноса советского памятника?
Парк Узварас в Риге постепенно превращается из места политической памяти в пространство личного опыта и повседневной жизни. Об этом свидетельствуют новейшие результаты исследования, представленные факультетом экономики и социальных наук Латвийского университета.
Исследование показало, что значение парка в обществе больше не воспринимается прежде всего через политическую и историческую призму. Вместо этого его все чаще используют для спорта, отдыха и проведения мероприятий, одновременно формируя новые символические и социальные интерпретации.
Исследовательницы отмечают, что значение общественного пространства не является неизменным — оно трансформируется вместе с политическими событиями, общественными привычками и изменениями коллективной памяти. Анализ опросов и интервью показал, что общество не только принимает новую роль парка Узварас, но и активно участвует в ее формировании.
С выводами проекта Латвийского совета по науке в рамках программы фундаментальных и прикладных исследований «Переосмысление рижской площади Победы» исследовательницы выступили в конце марта на международной научной конференции «Актуальные проблемы исследований литературы и культуры», организованной Лиепайской академией Рижского технического университета.
На конференции были представлены и другие исследования о формировании коллективной памяти в Латвии. В сравнении с парком Узварас площадь Независимости в Огре была охарактеризована как место, где историческая память сознательно укрепляется и концентрируется, с особым акцентом на борьбу за независимость Латвии и национальную идентичность.
В свою очередь, исследование по Цесисскому краю показало, что памятники советского периода сегодня играют небольшую роль в формировании коллективной памяти, поскольку в основном находятся на кладбищах и не являются активными элементами общественного пространства.
Исторически парк Узварас в Риге был связан с советской политикой памяти. В 1985 году там был установлен памятник воинам Советской армии — мемориальный ансамбль с 79-метровым обелиском, символизировавшим пять лет Второй мировой войны и салют Победы.
На протяжении многих лет 9 мая у памятника собирались тысячи людей, отмечая так называемый День Победы. Одновременно в Латвии и других странах Восточной Европы эта дата ассоциируется и с советской оккупацией, поэтому в обществе существовали разные взгляды на это место и его значение.
Дискуссии о будущем памятника особенно усилились после вторжения России в Украину. В 2022 году Сейм принял решение о демонтаже объектов, прославляющих советский режим, и в августе того же года памятник в парке Узварас был снесен. После демонтажа началось благоустройство парка и развитие территории, что изменило его функцию и значение в городской среде.
