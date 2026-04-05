Дешевого картофеля в магазинах Латвии скоро может уже не быть
Запасы местного картофеля в Латвии подходят к концу, а новый сезон для производителей начинается на фоне растущих затрат и полной неопределенности. Фермеры уже предупреждают: настолько дешевого картофеля, как сейчас, в дальнейшем может уже не быть.
Площади посадок картофеля в последние годы стабилизировались — в прошлом году эту культуру выращивали на площади более 12,5 тысячи гектаров. Хотя погодные условия в прошлом году были неблагоприятными для уборки урожая, местного картофеля на рынке до сих пор хватало. Производители говорят, что сейчас его запасы уже подходят к концу, и главная задача — оценить, как рост расходов повлияет на себестоимость производства в новом сезоне, сообщает LSM.lv.
«Картофель очень неблагодарен во всем этом, потому что это крайне энергоемкая культура. Уже сейчас производителям картофеля придется потратить большие деньги хотя бы на то, чтобы его посадить», — сказала председатель правления Союза производителей и переработчиков картофеля Айга Краукле.
Несмотря на рост затрат, признаков того, что фермеры могут отказаться от посадки этой культуры, нет.
«Те, кто уже в этом бизнесе, большого выбора не имеют. Здесь есть такая возможность: семенной материал уже заготовлен, и куда они его денут? В то же время это шанс осенью заработать. Если сравнивать, картофель требует очень многого, но и дает очень много», — отметила Краукле.
Сейчас сертифицированный семенной картофель доступен, и большого спроса на него пока не началось. Однако из-за выросших затрат сельхозпроизводители вместо сертифицированных семян могут сажать несертифицированные.
По оценкам союза, цена семенного картофеля в этом году выросла примерно на 5% по сравнению с прошлым годом. При этом следует учитывать, что в последние годы потребление картофеля снижается. Правда, председатель Союза производителей и переработчиков картофеля отметила, что растет объем картофеля, передаваемого перерабатывающим предприятиям.
«Если говорить о переработке на чипсы, то объемы наращиваются, но там значительная часть приходилась на биологические площади», — пояснила Краукле.
Вероятнее всего, эта тенденция продолжится. «Два завода — крахмальный и чипсовый. Чипсовый завод после ковида постепенно восстанавливается, а у крахмального завода планы амбициозные, и там рассчитывают на более резкий рост», — рассказал опытный производитель картофеля Илгварс Круминьш.
Однако цены на картофель для переработки уже зафиксированы заранее.
«При заключении договоров цена уже была зафиксирована. Никто не знал, что начнется война, и никто не знает, когда она закончится и как в итоге повлияет на цены. То ли это спекуляция со стороны торговцев топливом на несколько месяцев, то ли эффект окажется долгосрочным — возможно, мы увидим это к Янову дню», — сказал Круминьш.
По прогнозу Круминьша, новый сезон будет сложным, и сейчас что-либо предсказать невозможно. Нынешнюю ситуацию, по его словам, можно охарактеризовать одним словом — неопределенность.