Дешевого картофеля в магазинах Латвии скоро может уже не быть

Площади посадок картофеля в последние годы стабилизировались — в прошлом году эту культуру выращивали на площади более 12,5 тысячи гектаров. Хотя погодные условия в прошлом году были неблагоприятными для уборки урожая, местного картофеля на рынке до сих пор хватало. Производители говорят, что сейчас его запасы уже подходят к концу, и главная задача — оценить, как рост расходов повлияет на себестоимость производства в новом сезоне, сообщает LSM.lv.