В Латвии
Сегодня 19:14
"Не приближайтесь, защищаясь, они могут укусить!" На пляже в Саулкрасты замечены тюлени, найдено и мертвое животное
В самоуправление Саулкрастского края поступили звонки от жителей о тюленях на пляже, также был замечен погибший тюлень. Как действовать в такой ситуации?
С наступлением теплой погоды каждую весну на побережье Латвии можно встретить выброшенных на берег детенышей тюленей. Отдых тюленят на берегу может длиться от нескольких часов до нескольких дней.
Важно помнить — не приближайтесь к тюленю и держите собаку на поводке! Тюлень может воспринять приближение человека или животного как угрозу и, защищаясь, укусить. Безопасное расстояние от тюленя — не менее 50 метров.
Если есть подозрение, что тюлень ранен — у него видны раны, кровь или сильно гноятся глаза — необходимо звонить специалистам Управления охраны природы по телефону 26329412.
Если тюлень мертв, о необходимости убрать тело животного следует сообщить в коммунальную службу Саулкрасты по телефону 67951361.