Может ли дизайн интерьера улучшить настроение? Эксперты изучают тренд дофаминового декора
Яркие и насыщенные цвета, игривые узоры, жизнерадостные сочетания оттенков и уникальные текстуры заполняют интерьеры - тренд дофаминового декора привносит в дом атмосферу энергии. Он подчеркивает индивидуальность и умение жить с удовольствием, превращая привычное пространство в воодушевляющую среду, которая улучшает настроение и вдохновляет на творчество. Психолог и дизайнер интерьеров рассказывают о том, что такое дофаминовый декор, и объясняют, действительно ли обстановка дома способна влиять на наше настроение.
Психолог Кристине Дудиня отмечает, что дофамин, часто называемый гормоном счастья, - один из основных нейромедиаторов, регулирующих нашу мотивацию, интерес и способность достигать целей. Он действует как сигнал в мозге, который говорит: "это важно - действуй". Дофамин помогает нам приступать к решению задач, сохранять концентрацию и ощущать прогресс.
"Выработка дофамина увеличивается в ситуациях, когда мы сталкиваемся с новизной, ощущаем прогресс или ожидаем вознаграждения. Именно поэтому важно разбивать цели на более мелкие, достижимые шаги - это позволяет нам чаще испытывать чувство удовлетворения. Признание, положительная обратная связь, новый опыт, перемены и обучение также активируют дофаминовую систему. Физиологические факторы тоже имеют значение: качественный сон, регулярная физическая активность, достаточное потребление белка и воздействие дневного света", - говорит психолог.
Как визуальные стимулы улучшают наше самочувствие дома
Радость - одна из восьми потребностей, которая необходима для лучшей жизни дома. Однако исследование IKEA "Жизнь дома" показывает, что двое из пяти человек (40%), хотя и ценят радость, но дома часто ее не испытывают. Люди нередко не до конца осознают, насколько сильно обстановка дома влияет на их настроение. Чаще они замечают последствия - усталость, снижение мотивации или трудности с концентрацией, не связывая их с окружающим пространством. Однако это влияние становится очевидным, когда человек оказывается в хорошо организованном, светлом и эстетически приятном пространстве и почти сразу ощущает изменения в самочувствии.
"Организованная среда снижает когнитивную нагрузку, так как мозгу не приходится обрабатывать лишний визуальный шум. Это создает условия для более спокойного состояния ума и положительно влияет на наше самочувствие", - поясняет психолог.
Как привнести в дом радость с помощью дофаминового декора
Дофаминовый декор - это подход к оформлению интерьера, когда дом наполняется цветом, индивидуальностью и энергией, создающими хорошее настроение. От любимых оттенков до личных памятных вещей - подходит все, что приносит радость. "Основа дофаминового декора - это цвета, узоры и индивидуальность. Будь то игривая гостиная или спальня, навеянная цветами радуги, речь идет о создании пространства, которое радует и вдохновляет. Смелые решения - от ярких акцентов до эффектной мебели - помогают создать атмосферу, полную оптимизма и энергии", - отмечает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Он подчеркивает, что суть этого тренда - создать праздник для чувств. "Смелые цвета, такие как желтый, розовый, зеленый, оранжевый и синий, в сочетании с игривыми узорами и неожиданными комбинациями оживляют каждую комнату, сохраняя при этом ощущение гармонии. Полоски, цветочные мотивы и геометрические рисунки свободно смешиваются друг с другом, доказывая, что здесь нет строгих правил - только свобода создавать пространство, в котором приятно находиться", - добавляет он.
Дофаминовый декор можно привнести во весь дом, наполнив радостными акцентами каждое пространство. Яркая скамья, цветные крючки и узорчатый ковер создадут гостеприимное первое впечатление в прихожей, а эффектное зеркало добавит ежедневный заряд позитива. Цветные фасады, посуда и открытые полки на кухне позволят в полной мере раскрыться ярким аксессуарам, особенно в сочетании с живыми растениями. Обеденная зона станет визуальным центром благодаря смелым сочетаниям стульев и декоративных элементов, тогда как гостиная и спальня оживут благодаря эффектной мебели, мягким пуфам и выразительным галереям на стенах. Где бы он ни применялся, дофаминовый декор помогает создать атмосферу, которая поднимает настроение, вдохновляет и наполняет дом ощущением позитивной энергии каждый день.