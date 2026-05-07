Американский судья опубликовал письмо, которое Эпштейн, возможно, написал перед смертью

Тартальоне в настоящее время отбывает пожизненное заключение за убийство четырех человек. По данным издания, он передал письмо своим адвокатам, чтобы опровергнуть обвинения в нападении на Эпштейна. В июле 2019 года появились сообщения, что Эпштейн якобы пытался покончить с собой в тюрьме, однако сам он утверждал, что на него напал Тартальоне. 9 августа 2019 года Эпштейн погиб в тюрьме при загадочных обстоятельствах.