Американский судья опубликовал письмо, которое Эпштейн, возможно, написал перед смертью
Американский судья Кеннет Карас опубликовал письмо, которое незадолго до смерти, возможно, написал печально известный педофил Джеффри Эпштейн. Долгое время содержание письма скрывалось, однако теперь оно стало публичным.
Как утверждает Николас Тартальоне, находившийся в нью-йоркской тюрьме одновременно с Эпштейном, он обнаружил письмо в июле 2019 года — оно было спрятано в комиксе. На прошлой неделе газета The New York Times потребовала обнародовать это письмо и другие документы, связанные с делом Тартальоне, и судья Карас поддержал это требование.
Письмо, местами плохо читаемое, начинается словами: «Вы месяцами проводили расследование и ничего не нашли!!!» Далее говорится: «Это привилегия — самому выбирать время прощания». Также в письме есть фраза: «Что мне делать — плакать!» Завершается оно словами, написанными заглавными буквами: «Без шуток — это того не стоит!»
При этом официально не подтверждено, что письмо действительно написал Эпштейном. Оно не входит в документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Эпштейна. Как сообщает The New York Times, министерство утверждает, что никогда не видело этого письма.
Тартальоне в настоящее время отбывает пожизненное заключение за убийство четырех человек. По данным издания, он передал письмо своим адвокатам, чтобы опровергнуть обвинения в нападении на Эпштейна. В июле 2019 года появились сообщения, что Эпштейн якобы пытался покончить с собой в тюрьме, однако сам он утверждал, что на него напал Тартальоне. 9 августа 2019 года Эпштейн погиб в тюрьме при загадочных обстоятельствах.