В деле Эпштейна появилась потерпевшая из Латвии: полиция раскрыла новые детали расследования

По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила десять лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сказал начальник полиции.