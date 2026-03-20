"Я бы хотела никогда с ним не встречаться": кронпринцесса Норвегии впервые рассказала об отношениях с Эпштейном

Метте-Марит, уроженка простой семьи, в августе 2001 года вышла замуж за наследника норвежского престола принца Хокона, а ее имя фигурирует в документах по делу Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США. Эти документы свидетельствуют о неожиданно тесной дружбе между кронпринцессой и Эпштейном. Информация вызвала в Норвегии скандал и дискуссию о том, сможет ли Метте-Марит стать королевой.