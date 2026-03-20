"Я бы хотела никогда с ним не встречаться": кронпринцесса Норвегии впервые рассказала об отношениях с Эпштейном
Норвежская кронпринцесса Метте-Марит впервые публично рассказала о своих отношениях с Джеффри Эпштейном, признав, что финансист манипулировал ею, и выразив сожаление о знакомстве с ним.
Норвежская кронпринцесса Метте-Марит заявила в интервью, вышедшем в эфир в пятницу, что осужденный американский финансист и сексуальный преступник Джеффри Эпштейн в свое время манипулировал ею.
Метте-Марит, уроженка простой семьи, в августе 2001 года вышла замуж за наследника норвежского престола принца Хокона, а ее имя фигурирует в документах по делу Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США. Эти документы свидетельствуют о неожиданно тесной дружбе между кронпринцессой и Эпштейном. Информация вызвала в Норвегии скандал и дискуссию о том, сможет ли Метте-Марит стать королевой.
«Конечно, я бы хотела никогда с ним не встречаться», — сказала кронпринцесса государственному телевидению NRK в интервью продолжительностью около 20 минут, в котором она попыталась объяснить характер своих отношений с Эпштейном, скончавшимся под стражей в 2019 году.
«Для меня чрезвычайно важно признать, что я недостаточно тщательно изучила его прошлое, а также признать, что им в значительной мере манипулировали мной и вводили меня в заблуждение», — добавила она.
Метте-Марит также пояснила характер своих отношений с Эпштейном, который в 2008 году признал вину в вербовке несовершеннолетних в целях проституции и скончался в тюрьме в ожидании суда по делу о торговле людьми в сексуальных целях.
«Это были дружеские отношения: прежде всего он был мне другом. Но если вопрос в том, носили ли эти отношения иной характер — ответ: нет», — подчеркнула кронпринцесса.
Ранее Метте-Марит уже заявляла, что глубоко сожалеет о своих связях с дискредитированным финансистом.
Причастность кронпринцессы к делу Эпштейна ещё больше подорвала репутацию норвежской королевской семьи. Старший сын Метте-Марит — Мариус Борг Хейби, рождённый до ее отношений с Хоконом, — находится под судом по обвинению в изнасиловании и других преступлениях.