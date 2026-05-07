Перед спектаклем придется показать телефон: театр Дайлес вводит новое требование
Театр Дайлес вводит дополнительные условия для зрителей на отдельных спектаклях, чтобы напомнить: во время представлений снимать фото и видео запрещено.
Театр отмечает, что в последнее время все чаще сталкивается с несанкционированным использованием камер мобильных телефонов во время спектаклей. Поэтому в дальнейшем при посещении некоторых постановок зрителей попросят показать телефоны, а сотрудники театра заклеят камеры специальными наклейками.
В театре Дайлес подчеркивают, что каждый спектакль является интеллектуальной собственностью авторов и театра, которую запрещено фотографировать, снимать на видео и публиковать повторно. Кроме того, использование телефонов во время представлений отвлекает зрителей и мешает работе актеров на сцене.
В театре пояснили, что такое решение принято с учетом практики, введенной и в других европейских театрах, где в последние годы также ограничивают использование телефонов во время спектаклей.
Театр Дайлес поблагодарил зрителей, которые корректно посещают спектакли, и призвал с пониманием отнестись к новым правилам.