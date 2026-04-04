Украине предрекли еще годы войны: в Латвии оценили реальные перспективы мира
Переговоры о мире в Украине теряют реальные перспективы — даже эксперты уже не верят в быстрый результат. Более того, ставки на успех диалога с Ираном выглядят выше, чем на прекращение войны.
Текущая ситуация показывает, что надежды на скорое достижение мира в Украине становятся все более слабыми и осторожными. Об этом заявил депутат Сейма, парламентский секретарь МВД и полковник резерва НВС Игорь Раев. По его словам, сегодня практически невозможно найти тех, кто действительно верит в быстрые и успешные мирные переговоры.
«Кто сейчас вообще возлагает большие надежды на эти переговоры? Точно никто, верно? Никто», — подчеркнул он.
Раев отметил, что если сравнивать международные переговорные процессы, то перспективы выглядят неожиданно: «Честно говоря, если бы мне пришлось делать ставку на мирные переговоры с Ираном или по Украине, я бы поставил на переговоры с Ираном. Они быстрее дадут результат».
На этом фоне, по его словам, Украина уже на политическом уровне готовится к затяжному конфликту. Власти страны исходят из того, что боевые действия могут продолжаться еще как минимум три года. Он подчеркнул, что такой срок говорит не о слабости, а наоборот — о наличии ресурсов и потенциала для продолжения сопротивления.
«Это показывает, что ресурсы Украины не исчерпаны. У них по-прежнему есть капацитет», — пояснил эксперт.
При этом украинская армия продолжает добиваться отдельных успехов на поле боя, однако они носят локальный характер и не меняют кардинально ход войны. Раев отдельно подчеркнул принципиальную разницу между локальными достижениями и стратегической целью: «Одно дело — вернуть какие-то 100 квадратных километров в одном регионе. Совсем другое — вернуть всю территорию Украины». По его мнению, даже трехлетний горизонт не гарантирует полного достижения этих целей.
Важным фактором он считает и внутреннюю политическую дисциплину: «В этом случае нужно меньше интриг, больше работы и больше достижений». Эта формула, по словам Раева, актуальна не только для Украины: «Я думаю, это можно сказать о любой политической системе. Это не что-то новое».
В целом эксперт считает, что конфликт может затянуться, а переговорный процесс — если он активизируется — будет сложным и длительным. Тем не менее он сохраняет осторожный оптимизм: «Я надеюсь, что мирное соглашение будет более позитивным для Украины, чем это иногда выглядит».