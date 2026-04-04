Житель Латвии может лишиться гражданства, хотя всю жизнь прожил здесь. В чем причина?
Фото: скриншот LSM
Андрис Беляков хочет остаться гражданином Латвии.
В Латвии

Отдел новостей

Lsm.lv / Otkrito.lv

Лишение латвийского гражданства грозит молодому человеку Андрису Белякову, который всю жизнь прожил в Латвии, но родился в России и автоматически получил российское гражданство. Латвийское гражданство ему оформила мать, однако о наличии двойного гражданства он долгое время даже не подозревал.

О проблеме Андрис узнал только после письма от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), в котором ему сообщили, что до 25 лет он должен выбрать одно гражданство. Скоро ему исполнится 24, и он хочет сохранить только латвийское гражданство, сообщает LSM.lv.

По словам Андриса, с Россией его ничего не связывает: он вырос в Латвии, считает себя ее гражданином и патриотом. Однако отказаться от российского гражданства оказалось непросто. В российском посольстве ему объяснили, что для отказа необходим действующий российский паспорт. Срок действия его паспорта истек, а значит, сначала нужно оформить новый, чего он делать не хочет.

Андрис подчеркивает, что не желает платить ни цента за документы страны-агрессора. Юрист также посоветовал ему не оформлять новый российский паспорт. Однако PMLP ответило, что не может вмешиваться в процедуры другого государства и не вправе объяснять, как действовать в подобных ситуациях.

В управлении пояснили, что могут остановить процесс лишения латвийского гражданства только в том случае, если человек уже подал все документы на отказ от второго гражданства и получил подтверждение, что они приняты. В прошлом году таким образом отказаться от российского гражданства смогли 15 человек.

Случай Андриса не единичный. Сейчас в Латвии насчитывается 4231 человек с гражданством и Латвии, и России. Число случаев лишения латвийского гражданства растет: если в 2021 году гражданства лишили 62 человек из стран-агрессоров, то в прошлом году — уже 176.

Омбудсмен Карина Палкова признает, что проблема становится все более актуальной. По ее словам, за последние месяцы в ее бюро поступило как минимум пять заявлений от молодых людей, которым также грозит потеря латвийского гражданства. Речь идет о людях, которые получили второе гражданство не по своей воле, еще в детстве, часто не говорят по-русски и никогда не были в России или Беларуси.

В качестве возможного решения правозащитница предлагает раньше предупреждать таких молодых людей о необходимости выбора гражданства — хотя бы за два-три года до достижения 25-летнего возраста. В Сейме также звучат мнения, что в отдельных случаях могут понадобиться изменения в законе или хотя бы более гибкий подход, если человек может доказать, что сделал все возможное для отказа от второго гражданства.

Темы

ЛатвияРоссияУправление по делам гражданства и миграцииPMLPLSMOtkrito.lvКарина Палкова

