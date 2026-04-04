В США хотят опять сделать тюрьмой знаменитый на весь мир остров
Как сообщает Reuters, Белый дом запросил 152 млн долларов на возвращение бывшей тюремной островной базы Алькатрас к активному использованию. Президент США Дональд Трамп в прошлом году предложил преобразовать популярный туристический объект в заливе Сан-Франциско обратно в место заключения.
Этот запрос включен в проект бюджета, представленный Белым домом для финансирования правительства на 2027 финансовый год. Подобные бюджетные предложения обычно рассматриваются законодателями в Конгрессе как рекомендации.
Бюджет предусматривает выделение средств для Федерального бюро тюрем на покрытие расходов первого года по реконструкции Алькатраса в «современное высокозащищенное исправительное учреждение». Легендарная тюрьма была закрыта в 1969 году и с тех пор находится под управлением Службы национальных парков.
В мае Трамп сообщил в социальных сетях, что поручил Бюро тюрем, Министерству юстиции США и другим ведомствам «вновь открыть значительно расширенный и перестроенный АЛЬКАТРАС для содержания самых жестоких и опасных преступников Америки».
Алькатрас, открытый в 1934 году, считался самой защищенной тюрьмой США благодаря островному расположению, холодной воде и сильным течениям. Ни одного успешного побега официально зафиксировано не было, хотя пять заключенных числятся «пропавшими без вести и, предположительно, утонувшими».
До закрытия в тюрьме содержались такие известные преступники, как Аль Капоне и Джеймс «Уайти» Балджер.
Согласно информации на сайте Бюро тюрем, Алькатрас был закрыт из-за высокой стоимости содержания — его эксплуатация обходилась почти в три раза дороже, чем любая другая федеральная тюрьма.