Исследование показало, что труд жителей Латвии в Европе ценят очень низко
В 2025 году средние почасовые затраты на рабочую силу в экономике в целом составили 34,9 евро в ЕС и 38,2 евро в еврозоне, увеличившись по сравнению с 33,5 и 36,8 евро соответственно в 2024 году. В Латвии затраты на рабсилу одни из самых низких в ЕС.
Как сообщает Eurostat, самые низкие почасовые затраты на рабочую силу зафиксированы в Болгарии (12,0 евро), Румынии (13,6 евро) и Венгрии (15,2 евро), тогда как самые высокие — в Люксембурге (56,8 евро), Дании (51,7 евро) и Нидерландах (47,9 евро).
В Латвии - 16,3 евро, что ставит страну в один ряд с самыми бедными государствами ЕС. Литва, впрочем, ушла недалеко - 17,8 евро. В Эстонии - 21,1, что, конечно, тоже далековато от самых развитых европейских стран.
Основными компонентами затрат на рабочую силу являются заработная плата и оклады, а также неплатежные издержки (например, социальные взносы работодателей). Доля неплатежных издержек в общей структуре затрат составила 24,8 % в ЕС и 25,6 % в еврозоне. Самая низкая доля таких издержек зафиксирована в Румынии (4,8 %), Литве (5,5 %) и на Мальте (5,8 %), а самая высокая — во Франции (32,3 %), Швеции (31,7 %) и Словакии (28,6 %).
В 2025 году почасовые затраты на рабочую силу выросли на 4,1 % в ЕС и на 3,8 % в еврозоне по сравнению с 2024 годом.
В странах еврозоны рост наблюдался во всех государствах, кроме Мальты (–0,5 %). Наибольшее увеличение зафиксировано в Болгарии (+13,1 %), Хорватии (+11,6 %), Словении (+9,3 %) и Литве (+9,2 %), тогда как наименьшее — во Франции (+2,0 %) и Италии (+3,2 %), за которыми следуют Испания, Кипр и Люксембург (по +3,5 %).
В странах ЕС вне еврозоны почасовые затраты на рабочую силу, выраженные в национальной валюте, выросли во всех государствах. Наибольший рост отмечен в Румынии (+10,6 %), Венгрии (+8,9 %) и Польше (+8,8 %), а наименьший — в Дании (+3,0 %).