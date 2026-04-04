Исследование показало, что труд жителей Латвии в Европе ценят очень низко

Основными компонентами затрат на рабочую силу являются заработная плата и оклады, а также неплатежные издержки (например, социальные взносы работодателей). Доля неплатежных издержек в общей структуре затрат составила 24,8 % в ЕС и 25,6 % в еврозоне. Самая низкая доля таких издержек зафиксирована в Румынии (4,8 %), Литве (5,5 %) и на Мальте (5,8 %), а самая высокая — во Франции (32,3 %), Швеции (31,7 %) и Словакии (28,6 %).