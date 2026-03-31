На латвийских автозаправках не доливают топлива? PTAC дал ответ на злободневный вопрос
В связи с актуализированными в обществе вопросами о росте цен на топливо и возможном несоответствии объема заправленного топлива, Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) в марте 2026 года провел проверки в крупнейших сетях автозаправочных станций в Латвии.
Доверять точности можно
В ходе проверок оценивалась точность систем учета отпуска дизельного топлива и их соответствие требованиям нормативных актов. Всего были проверены 7 крупнейших сетей автозаправочных станций.
Результаты проверок подтверждают, что существенных нарушений выявлено не было и они не влияют на объем топлива, заправляемого потребителям. Это означает, что потребители могут доверять точности систем отпуска топлива.
В то же время PTAC обращает внимание: если возникают подозрения на несоответствие между объемом заправленного топлива и показаниями заправочного оборудования, рекомендуется незамедлительно обратиться к сотрудникам автозаправочной станции. В таких ситуациях на месте можно провести контрольное измерение с использованием калиброванной мерной емкости.
PTAC подчеркивает, что указатели уровня топлива в автомобиле и деления на пластиковых канистрах не считаются точными измерительными приборами, поэтому выводы, основанные на них, могут быть вводящими в заблуждение. Практика показывает, что жалобы, полученные PTAC по поводу точности измерительных систем, основанные на показаниях уровня топлива в автомобиле и отметках на канистрах, подтверждаются лишь в редких случаях.
Результаты надзора за 2025 год
В 2025 году, осуществляя метрологический надзор на 39 автозаправочных станциях и проверив 466 измерительных систем, PTAC установил, что:
несоответствия выявлены в 11 процентах случаев;
наиболее частая проблема — просроченная повторная верификация.
При этом при тестировании 87 измерительных систем в 16 случаях было зафиксировано превышение допустимой погрешности (0,5 процента), однако в большинстве случаев отклонения были незначительными (до 0,60 процента).
